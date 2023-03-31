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دبي تطلق برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة

دبي تطلق برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة
31 مارس 2023 04:00

دبي (الاتحاد) 

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أطلق سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالشراكة مع 20 شركة استشارات إقليمية وعالمية، «برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة-IPO Accelerator Program» لدعم نموّ الشركات الإقليمية وتسريع تحولها إلى شركات مُدرجة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام.
يأتي البرنامج الجديد في إطار مشاريع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تعزيز المكانة الرائدة لدبي كمركز تجاري ومالي عالمي، كما يعكس تضافر الجهود لزيادة قوّة وزخم أسواق رأس المال في دبي.
ويتعاون سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مع العديد من الشركات الاستشارية المحلية والعالمية التي تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة المالية والتجارية الشاملة في دبي لتسريع نمو الشركات الخاصة العاملة في المنطقة ومساندتها في سعيها لتنفيذ اكتتابات عامة. واستقطب سوق دبي العام الماضي خمس شركات حكومية وخاصة، جمعت 31 مليار درهم.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: «يأتي هذا البرنامج في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز بيئة العمل على أفضل نحو، بما يواكب تطلّعات الشركات نحو الوصول إلى الاكتتاب العام، وجمع رؤوس الأموال من خلال سوق رأس المال في دبي».
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن «الشراكة مع سوق دبي المالي تدفع نحو تطوير بيئة تمكّن مختلف الشركات التي تسعى إلى الإدراج العام أو طرح أسهمها للاكتتاب العام من جمع رؤوس الأموال اللازمة لنموها، ومساعدتها في الوقت ذاته على بناء علاقة الثقة مع المستثمرين وتعزيز شفافية تعاملاتها معهم».

دبي
سوق دبي المالي
غرفة دبي
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