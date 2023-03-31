السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«طيران الإمارات» و«يونايتد» تفعّلان اتفاقية المشاركة بالرمز

«طيران الإمارات» و«يونايتد» تفعّلان اتفاقية المشاركة بالرمز
31 مارس 2023 04:00

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
يكرز يتمسك بحلم «الملحق»
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة

باشرت طيران الإمارات ويونايتد تفعيل شراكة الرمز بينهما، ما يتيح للمسافرين سهولة الوصول إلى عدد كبير من الوجهات في الولايات المتحدة. واعتباراً من 30 مارس الجاري، سيتمكن عملاء طيران الإمارات المسافرون إلى ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في أميركا (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو) من متابعة سفرهم بسهولة عبر شبكة واسعة تغطي أكثر من 150 مدينة في الولايات المتحدة، على الرحلات التي تشغّلها يونايتد. والتذاكر متاحة للشراء الآن على emirates.com وكذلك من خلال القنوات التجارية بما في ذلك وكالات السفر.
ويتوفر في المقابل لعملاء طيران الإمارات في الولايات المتحدة الذين يخططون لرحلات إلى دبي وعبرها، عدد كبير من الخيارات ويمكنهم الاستفادة من خدمات يونايتد لمواصلة سفرهم بسهولة على رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي عبر شيكاغو أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، ومتابعة سفرهم عبر دبي إلى عشرات المدن في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

طيران الإمارات
يونايتد إيرلاينز
أميركا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©