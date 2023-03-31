«طيران الإمارات» و«يونايتد» تفعّلان اتفاقية المشاركة بالرمز

دبي (الاتحاد)

باشرت طيران الإمارات ويونايتد تفعيل شراكة الرمز بينهما، ما يتيح للمسافرين سهولة الوصول إلى عدد كبير من الوجهات في الولايات المتحدة. واعتباراً من 30 مارس الجاري، سيتمكن عملاء طيران الإمارات المسافرون إلى ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في أميركا (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو) من متابعة سفرهم بسهولة عبر شبكة واسعة تغطي أكثر من 150 مدينة في الولايات المتحدة، على الرحلات التي تشغّلها يونايتد. والتذاكر متاحة للشراء الآن على emirates.com وكذلك من خلال القنوات التجارية بما في ذلك وكالات السفر.

ويتوفر في المقابل لعملاء طيران الإمارات في الولايات المتحدة الذين يخططون لرحلات إلى دبي وعبرها، عدد كبير من الخيارات ويمكنهم الاستفادة من خدمات يونايتد لمواصلة سفرهم بسهولة على رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي عبر شيكاغو أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، ومتابعة سفرهم عبر دبي إلى عشرات المدن في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا.