«أبوظبي الإسلامي» يصدر 30 «شهادة شرعية»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن لجنة الرَّقابة الشَّرعية الداخلية أصدرت حديثاً شهاداتٍ شرعية باللغتين العربية والإنجليزية تُقدِّم تعريفاً مفصلاً للمنتجات المصرفية المُقدَّمة في قسم الأفراد.

وبلغ عدد الشهادات ما يزيد على 30 شهادة شرعية، تغطي جوانب متعددة مثل تمويل السيارات والبضائع والعقارات، والصناديق الاستثمارية، والودائع الاستثمارية، مع عرض وافر لأبرز الخطوات الشرعية عند تنفيذ الصيغ التمويلية المختلفة مثل المرابحة، والإجارة، والاستصناع، والمضاربة، والوكالة بالاستثمار وغيرها. وتهدف هذه الشهادات إلى تقديم معلومات وافية فيما يتعلق بالمنتجات المالية، وكذلك الإفصاح للمتعاملين عن طريقة تنفيذها، مع الإحالة إلى المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» التي تنطبق عليها هذه المنتجات المصرفية.