سعيد الرميثي: الإمارات مستمرة بالبناء على منجزاتها

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة بالبناء على منجزاتها، وتحقيق الريادة والتقدم في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في جميع المجالات.

وأشاد بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال: «نبارك لأصحاب السمو الثقة الغالية في توليهم المسؤولية للمضي قدماً بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً». وأضاف: «تلتزم مجموعتنا باستكمال مسيرة نجاحها بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة، وتشكيل ركيزة أساسية لقطاع الحديد ومواد البناء، والنهوض بمكانتنا الريادية كأحد النماذج المميزة في هذه الصناعة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم».

