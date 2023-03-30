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مذكرة تفاهم بين «الاتحاد للطيران» وخطوط جنوب الصين

طائرة «الاتحاد للطيران»
30 مارس 2023 16:05

 وقعت شركة الاتحاد للطيران، وخطوط جنوب الصين مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون وإتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين، من خلال توفير تجربة سفر معززة.

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وفي أعقاب انتقال الاتحاد للطيران إلى مطار بكين داشنغ الدولي (PKX)، والذي يعتبر أيضاً المركز الرئيسي لخطوط جنوب الصين، تتيح مذكرة التفاهم إمكانية للتوسع على نطاق كبير في اتفاقيات المشاركة بالرمز القائمة، وإتاحة الفرصة للشركاء لاستكشاف طرق جديدة لتعزيز شبكتي الوجهات العالمية إلى أبعد من المراكز التشغيلية التابعة للشركتين، متيحة للمسافرين تجارب سفر ملائمة، قيّمة وعالمية المستوى.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً خططاً لفرص الشراء المتبادل على امتداد خدمات المناولة الأرضية والشحن والمخازن والتموين والصيانة والإصلاح والعمرة، سواء في غوانزو أو بكين أو أبوظبي، موسعين بذلك فرص سلاسل توريد شركات الطيران.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «تتطلع الاتحاد للعمل مع خطوط جنوب الصين لبحث المزيد من سبل التعاون المتكاملة والعملية، والتي من شأنها إتاحة الفرصة لكلتا الشركتين للعمل بشكل وثيق وتعزيز القيمة عبر مراكزنا التشغيلية الرئيسية في كل من غوانزو وبكين داشنغ، فضلاً عن توسعة نطاق الوصول على امتداد شبكتينا».
من جانبه، قال زانغ دونغشنغ، المدير العام بالإنابة للجنة إدارة الشؤون التجارية في خطوط جنوب الصين: «يفتح توقيع مذكر التفاهم أبواباً جديدة أمام التعاون المتبادل الناجح لكلتا الناقلتين، وبالتالي يعزز من الفوائد الفريدة المتاحة في مطار بكين داشنغ الدولي، ويوسع من شبكة وجهاتنا العالمية ويوفر المزيد من تجارب السفر المريحة والملائمة أمام ضيوفنا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصين
الاتحاد للطيران
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