«الدار» و«مبادلة» تطوران مساحات مكتبية في جزيرة المارية

وقعت الدار العقارية (الدار) وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) عقداً لتطوير مساحات مكتبية في جزيرة المارية ضمن المركز المالي الدولي، والمنطقة الحرة في سوق أبوظبي العالمي.

ويسهم هذا المشروع المشترك عند انتهائه، والذي يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون المثمرة والشراكة الناجحة بين الشركتين، في دفع عجلة التطوير داخل منظومة الأعمال الواعدة في سوق أبوظبي العالمي، مما سيتيح لمزيد من الشركات إدارة أعمالها من قلب جزيرة المارية. ويأتي هذا في أعقاب صفقة استحواذ الدار على أربعة أبراج تجارية مملوكة لشركة مبادلة في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك صفقة استحواذ الدار بالشراكة مع مبادلة للاستثمار على برج المارية، في صفقتين تم إبرامهما العام الماضي.



وتمتلك الدار حصّة بنسبة 60%، بينما ستبلغ حصّة مبادلة 40%. وعقب اكتمال أعمال بناء البرج المتوقعة بنهاية عام 2026، تتولّى إدارته الدار للاستثمار، التي تشمل محفظة أعمالها ما يزيد على 32 مليار درهم من الأصول المُدارة. ويضم البرج المكتبي، الذي يستهدف الحصول على شهادة LEED ضمن الفئة الذهبية، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 63 ألف متر مربع، ليقدّم بذلك مزيجاً متنوعاً من الخيارات، بما في ذلك طوابق مخصصة للمساحات المكتبية الصغيرة، وطوابق متعددة المستأجرين وطوابق أحادية. وسيسهم هذا البرج الجديد في زيادة المساحات المكتبية التجارية القابلة للتأجير التابعة لشركة الدار للاستثمار لأكثر من 400 ألف متر مربع.



وقال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «من خلال نهجها المتميّز في إدارة وتأجير المساحات المكتبية في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، تواصل الدار تسجيل طلب قوي على المساحات المكتبية من فئة 'أ' في جزيرة المارية. وبمخطط تطويري يتكون من عدة مراحل، سيواصل المشروع المشترك في زيادة المعروض من المساحات المكتبية الرئيسية في الجزيرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الحرة التابعة لسوق أبوظبي العالمي كمركز مالي بارز على المستوى العالمي. وسيمكّننا هذا المشروع الجديد من اتخاذ الخطوات اللازمة للاستجابة إلى هذا الطلب المستمر وتلبية الاحتياجات المستقبلية».



ومن جانبه، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات، بقطاع الاستثمار في الإمارات، في شركة مبادلة للاستثمار: «يمثّل هذا المشروع المشترك مع الدار إنجازاً آخر يُضاف لسجل شراكتنا القوية، كما يؤكد التزامنا بمواصلة تطوير جزيرة المارية، باعتبارها وجهة الأعمال ونمط الحياة العصري في أبوظبي. وتُعد جزيرة المارية، التي تحتضن سوق أبوظبي العالمي، مركزاً دولياً تتوافر فيه كافة مقومات نمو الأعمال والفرص الجاذبة لكافة الشركات من جميع أنحاء العالم. وبفضل ما تمتلكه من مرافق متطّورة وبنية تحتية عصرية، باتت جزيرة المارية وجهة متكاملة تتيح للأفراد العمل والعيش والتسوّق والترفيه ضمن تجربة شاملة. ونود من خلال هذا المشروع المشترك مع الدار، التأكيد على التزامنا بتطوير بيئة الأعمال والعمل على جذب شركاء متميزين في جزيرة المارية».