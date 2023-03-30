140 مبادرة للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بالإمارات

دبي (الاتحاد) أطلقت الجهات الاتحادية والمحلية 140 مبادرة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما وصل عدد السجلات الطبية المتصلة في المنصة الرقمية إلى ملياري سجل تشمل 9.5 مليون مريض، حسب إحصائيات تم استعراضها خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين» الذي عقد بوزارة المالية بدبي.



وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لتكثيف الجهود الوطنية المشتركة لتطوير وتفعيل أنظمة عمل قائمة على التكنولوجيا الرقمية المستقبلية.

وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير منهجيات عملها وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء نموذج متفرد لدولة الإمارات يتبني تكنولوجيا المستقبل، ويعمل لترسيخ اقتصاد رقمي شامل ورائد، ما يضمن تصدر الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً في المؤشرات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية.



وبدوره، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف المجلس وتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031».



المرحلة الثانية

وبحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين» من خلال الاجتماع أهم تطورات المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومستجدات عمل 12 لجنة في أكثر من 60 مبادرة وطنية، وإنجازات اللجان الفرعية في هذه المبادرات التي تركز على اعتماد الذكاء الاصطناعي لإنجاز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات التي تشمل الرعاية الصحية، والطاقة والموارد الطبيعية، والبلوك تشين، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة.



الأعضاء

يضم المجلس في عضويته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس المجلس، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومحمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحنان أهلي، رئيس المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، والدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ودينا فارس، مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالندب، وأحمد سعيد الصياح النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، خالد الشامسي، مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، ود. نجوى الأعرج كبيرة الباحثين في مركز بحوث التشفير بمعهد الابتكار التكنولوجي.