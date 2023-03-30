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الأسهم اليابانية تتخلي عن أعلى مستوياتها خلال أسبوعين

الأسهم اليابانية تتخلي عن أعلى مستوياتها خلال أسبوعين
30 مارس 2023 12:56

أغلقت أسواق الأسهم اليابانية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم، مع تعرضها لعمليات جني أرباح محدودة بعد صعودها على مدار ثلاث جلسات متتالية وصولاً لأعلى مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين.

ونزل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 0.36 في المائة ما يعادل 100.8 نقطة ليغلق عند مستوى 27782.93 نقطة.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.61 في المائة توازي 12.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1983.32 نقطة.

المصدر: وام
بورصة طوكيو للأوراق المالية
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