بوفيهات الإفطار تحسن أعمال المطاعم في رمضان

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد المطاعم التي تقدم بوفيهات الإفطار والسحور في فنادق بالدولة، إقبالاً متزايداً منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث وصف عاملون في الفنادق أداء مطاعمهم من حيث الطلب بأنه أفضل مقارنة برمضان من العام الماضي، حيث تسجل المطاعم معدلات إشغال إيجابية ومتزايدة. وأكد هؤلاء أن أسعار البوفيهات الرمضانية في أغلب المطاعم مقاربة لمستوياتها في العام الماضي، في وقت أشاروا إلى أنه مع اعتدال الطقس وتزامن إجازة الربيع المدرسية في هذا الفترة، فإن تنظيم البوفهيات سواء للإفطار أو السحور في الأجواء الخارجية مع إطلاق فعاليات عائلية رمضانية يجذب مزيداً من الزوار.

الجلسات الخارجية

قالت منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي: «نشهد تزايداً في الطلب على بوفيهات الإفطار والسحور منذ بداية الشهر، حيث يرتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الأجواء الرمضانية والجلسات الخارجية».

وتوقعت عوني ارتفاع الطلب للفترة المقبلة على المطاعم، مشيرة إلى أنه عادة ما يشهد قطاع الطعام والمشروبات في الفنادق نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال الشهر الفضيل. وأشارت عوني إلى أن أسعار البوفيهات والسحور لم تشهد تغييراً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي حيث تتشابه أسعار البوفيهات للعام الجاري مع العام الماضي بفروقات بسيطة لا تُذكر«.

لا تغيير في الأسعار

وقال مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر أبوظبي، إن الإقبال على بوفيهات الإفطار والسحور يعد أفضل من رمضان الماضي منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل.

وأضاف أن الأسعار بقيت على نفس مستوى العام الماضي.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم فعاليات عائلية مختلفة تلقى إقبالاً كبيراً من العائلات، إضافة إلى أجواء خارجية للبوفيهات الرمضانية وجلسات مميزة، لا سيما مع اعتدال الطقس.

نسب إشغال مرتفعة

وفي السياق نفسه، أشارت أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق» إلى نمو الطلب بشكل كبير على بوفيهات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، حيث تشهد المطاعم في الفنادق نسب إشغال مرتفعة وحجوزات كثيرة.

وأضاف:»نشهد إقبالاً من حجوزات الشركات وحجوزات كبيرة للقاعات وللجلسات والأجواء الخارجية للسحور».

وبينت حرب أن أسعار البوفيهات الرمضانية والسحور بنفس مستويات العام الماضي.