10 صفقات كبيرة على أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 37.5 مليون درهم

أبوظبي (وام)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم شركة «أدنوك للغاز». ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 15.8 مليون سهم بقيمة قاربت 37.5 مليون درهم بسعر 2.37 درهم للسهم الواحد. وشهد سهم «أدنوك للغاز» أيضاً تنفيذ 10 صفقات كبيرة على 41.5 مليون سهم بقيمة ناهزت 98.5 مليون درهم. وأدرجت أسهم «أدنوك للغاز» مطلع الأسبوع قبل الماضي في سوق أبوظبي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق، وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم.