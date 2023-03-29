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مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أعلى مستوى خلال 3 أسابيع

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
29 مارس 2023 18:10

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على الأسهم التي من المقرر تداولها هذا الأسبوع دون الحق في توزيع الأرباح، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ذات التأثير الكبير في السوق مدعوماً بخطط تقسيم مجموعة علي بابا.

وصعد المؤشر نيكاي 1.33 بالمئة ليغلق عند 27883.78 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ العاشر من مارس وأكبر زيادة يومية منذ 22 مارس. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.46 بالمئة إلى 1995.48 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «ارتفعت الأسهم اليابانية بسبب الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح الأعلى، بينما قدمت المكاسب في مجموعة سوفت بنك المزيد من الدعم».

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وقفز سهم سوفت بنك 6.18 بالمئة ليصبح الداعم الأكبر للمؤشر نيكاي، بواقع 62 نقطة، بعد أن أعلنت مجموعة علي بابا عن خطط للتقسيم إلى ست وحدات واستكشاف عمليات جمع الأموال أو الإدراج لمعظمها.

وتمتلك سوفت بنك حصة في علي بابا. وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.90 بالمئة، كما زاد سهم دايكن لمكيفات الهواء 2.07 بالمئة. وصعد مؤشر قطاع التنقيب عن النفط 2.63 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي ارتفع 213 وهبط عشرة وبقي اثنان دون تغيير.

المصدر: رويترز
الأسهم اليابانية
علي بابا
المؤشر توبكس الياباني
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