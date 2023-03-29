«سوق دبي» يُطلق خدمة حسابات التداول المُجمعة

أطلق سوق دبي المالي خدمة حسابات التداول المُجمعة «Omnibus Accounts»، التي تفتح الباب أمام المتعاملين المؤهّلين للوصول إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق لصالح أكثر من مالك مُستفيد، وذلك عن طريق فتح حساب مُوحّد لحيازة الأوراق المالية وتداولها بالنيابة عن العديد من المُلاك المُستفيدين ومن خلال رقم مستثمر واحد (NIN).

وأصدرت شركة دبي للإيداع، التابعة لسوق دبي المالي، القواعد المنظمة لخدمة حسابات التداول المُجمعة والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 29 مارس 2023، وبدأت في الوقت نفسه عملية تسجيل المؤسسات الاستثمارية المُؤهلة والمُهتمة بالتعامل من خلال هذه الآلية الجديدة. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: «يُمثّل إطلاق خدمة حسابات التداول المُجمعة إنجازاً هاماً يدعم مساعينا لتطبيق استراتيجية تطوير أسواق رأس المال في دبي.. وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز وصول المستثمرين العالميين إلى الفرص المتنوعة المتوفرة في السوق.. وتلبيةُ متطلبات ومعايير المؤسسات العالمية، ومنها على سبيل المثال مؤسسة «إم إس سي آي» فيما يخص الوصول إلى السوق وجودة السوق، و«فوتسي» لجودة منظومة السوق، وغيرها من شركات المؤشرات العالمية». من جانبها، قالت حنين الحمادي، المدير العام لشركة دبي للإيداع: «لطالما حرصت « دبي للإيداع»، بصفتها الشركة الأولى والوحيدة لخدمات الإيداع المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حتى اليوم، على توفير إطار تنظيمي يسهّل تطبيق هذه الهيكلية الهامة في أسواق المال في الدولة، بما يواكب أفضل الممارسات المُطبقة في الأسواق الدولية.. وتُمثل خدمة الحسابات المُجمعة خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لفئة بعينها من المتعاملين في السوق، خاصةً شركات إدارة الأصول، كونها تساعدهم على تعزيز كفاءة العمليات والتكلفة». وقالت روسيو إيكاج، رئيس خدمات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء السعودية) والإمارات، بنك HSBC: «يُتيح تقديم الحسابات المجمعة مشاركةً أكبر من قِبل المستثمرين في الأسواق المحلية، والذين سيكون بمقدورهم النظر إلى الحساب المُجمع بوصفه وسيلة اقتصادية تتسم بكفاءة التشغيل والتكلفة عند هيكلة أصول الحفظ الأمين للأوراق المالية، لا سيما وأنها تخفض مُتطلبات التأهيل ونفقات الصيانة». يأتي هذا الإعلان بعد نشر هيئة الأوراق المالية والسلع القواعد المُنظمة لحسابات التداول المُجمعة، الأمر الذي يُتيح لشركات الإيداع المركزي طرح القواعد والإجراءات الخاصة بالحسابات المُجمعة لديها.