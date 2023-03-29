تباطؤ وتيرة تعافي معنويات المستهلكين الألمان

أظهر مسح أجراه معهد جي.إف.كيه ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن معنويات المستهلكين الألمان تتجه للتحسن في أبريل، إذ انخفضت أسعار الطاقة إلى حد ما عن مستويات قياسية كانت قد وصلت إليها، غير أن التعافي الكامل لها ليس متوقعاً في المستقبل القريب.

وتوقع المعهد أن يرتفع مؤشره لمعنويات المستهلكين إلى سالب 29.5 مع الاقتراب من أبريل، وذلك من قراءة معدلة عند سالب 30.6 في مارس، وبانخفاض طفيف عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز عند سالب 29. وقال المعهد إن قراءة أبريل، التي تشير إلى ارتفاع للشهر السادس على التوالي، تُظهر أن مؤشر المعنويات يتجه للتعافي، لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.