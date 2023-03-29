«دي بي ورلد» تطور محطة لتعبئة زيوت الطعام في ميناء بربرة

دبي (الاتحاد) باشرت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أعمال تطوير محطة جديدة لتعبئة زيوت الطعام في ميناء بربرة في أرض الصومال، مما يخفّض تكاليف سلاسل التوريد ويخلق فرص عمل حيوية للسكان المحليين. وتم الاتفاق على عقد إيجاري طويل الأمد للمرفق المزمع إنشاؤه في الميناء.

وستكون محطة تعبئة زيوت الطعام أحدث مرفق تتم إضافته إلى المنظومة التجارية المتنامية في بربرة، عقب الافتتاح الأخير للمنطقة الاقتصادية في بربرة، والتي تقع على بعد 15 كم من الميناء على طول طريق بربرة - واجالا (ممر بربرة)، والذي يرتبط بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تعتزم "دي بي ورلد" تحويل بربرة التي تقع على طول أحد أكثر المسارات التجارية البحرية ازدحاماً في العالم، لتصبح مركز الخدمات التجارية البحرية واللوجستية والصناعية المتكاملة لخدمة منطقة القرن الأفريقي الحيوية، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة.

وتتضمن المحطة طاقة استيعابية لتخزين 18,000 طن من البضائع، والتي سيتم رفعها مع تنامي الطلب، كما ستكون قادرة على خدمة السفن التي يصل عمق غاطسها إلى 16 متراً، مما يتيح لميناء بربرة مناولة الشحنات السائبة المستوردة من زيوت الطعام لأول مرة. وستسهم إمكانية استيراد الزيوت بكميات كبيرة وتعبئتها محلياً في جعل أسعار زيوت الطعام أكثر معقولية للمواطنين المحليين في أرض الصومال وخلق فرص عمل لهم.

وتم تأجير المرحلة الأولى من بناء المحطة بالكامل ضمن اتفاقية طويلة الأمد مع "مزاحم للاستثمار"، الشركة التابعة لـ "عيسى الغرير للاستثمار"، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وستقوم شركة "مزاحم للاستثمار" أيضاً بتطوير مصنع محلي لتعبئة السلع في بربرة من أجل تزويد المتعاملين الحاليين بالمنتجات الأساسية في أرض الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، والذي يمكن أن يوفر فرص عمل لنحو 100 شخص من السكان المحليين.

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيكون تطويرنا لمحطة تعبئة زيوت الطعام بمثابة نقطة تحول رئيسة في أرض الصومال، وهو دليل آخر على إمكاناتنا بتخفيض تكلفة التجارة عبر إيجاد حلول تلبي احتياجات المتعاملين، بما ينعكس بأثره الإيجابي على المجتمعات المحلية من حيث خلق فرص العمل وتوفير سهولة الوصول إلى السلع الأساسية. وسيكون المرفق الجديد باعتباره جزءاً من ميناء بربرة ومنظومة المنطقة الاقتصادية التابعة له، جزءاً من البنية التحتية المتكاملة للموانئ التي تجذب المستثمرين العالميين مثل شركة 'عيسى الغرير للاستثمار' التي تتطلع إلى الوصول بشكل أقرب من متعامليها".

من جهته، قال عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة "عيسى الغرير للاستثمار": "بصفتنا شركة عائلية مقرها دولة الإمارات، قمنا بأعمال تجارية في منطقة القرن الأفريقي لمدة 40 عاماً تقريباً. وسيتيح لنا المرفق الحيوي في ميناء بربرة مواصلة تعزيز علاقاتنا التجارية في المنطقة، وقد أدى الحضور القوي لـ 'دي بي ورلد' دوراً مهماً في تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال مثل شركتنا على الاستثمار في أرض الصومال. وسيسمح لنا مرفق بربرة لتعبئة زيوت الطعام بالتصنيع محلياً، مما يضمن توفّر السلع الأساسية مثل زيوت الطعام بأسعار معقولة وجودة عالية للسكان المحليين. ويمكننا من خلال التصنيع أن نسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مهارات المواهب المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالأيدي العاملة الماهرة وشبه الماهرة".