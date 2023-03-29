محاكم «دبي المالي العالمي» توقع شراكة مع «ديوا»

دبي (الاتحاد) أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن تعزيز مسيرتها الداعمة للاستدامة من خلال توسيع قدرات عملياتها في مجال التخزين الرقمي اعتماداً على أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم التابع لشركة مورو، إحدى الشركات التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

ويقع مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. والذي تم افتتاحه من قبل صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وصممت الحلول المتكاملة للمركز لتقديم أحدث الخدمات الرائدة في مجالات التحول الرقمي، والخدمات السحابية وخدمات الاستضافة، والأمن السيبراني، وخدمات إنترنت الأشياء والخدمات المهنية والمدارة، إضافة إلى خدمات مورو المدعومة بتقنية نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي "تشات جي بي تي".

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "أبرمنا هذه الشراكة بصيغة تلبي طلبنا المتزايد على حلول أكثر قوة وتوفر طريقة أكثر أمناً وموثوقة لحماية بياناتنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا الحيوية والحساسة من أي اضطرابات أو انقطاعات غير متوقعة. ففي ظل سعي محاكم مركز دبي المالي العالمي الحثيث لتوسيع بيئتها الرقمية من خلال تقديم خدمات جديدة قائمة على التقنية للجمهور، فإننا نعمل جاهدين على حيلولة توقف العمل إلى أدنى حد ممكن وضمان توفر البيانات والأنظمة للمستخدمين بصورة دائمة".



يذكر أن مركز البيانات الاستضافية الخاصة لدى مركز مورو يقدم مجموعة متنوعة من خدمات التعافي من الكوارث. وبفضل تصميمه وتزويده بأحدث التقنيات والبنى التحتية، يلبي مركز البيانات الجديد أكثر متطلبات الأمان والخصوصية الصارمة لدى الشركات ودوائر الأعمال، وقد تم تجهيزه بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن والمراقبة. كما يتميز تصميم مركز البيانات بدرجة عالية من المرونة والقابلية للتوسع والتطوير، مما يسمح للمنظومة الرقمية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بإضافة مزيد من الطاقة الاستيعابية أو إزالتها بسهولة وفق مقتضى احتياجاتها المتغيرة.



من جانبه، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو: "نحن على ثقة من أن هذا الانتقال لن يمكّن محاكم مركز دبي المالي العالمي من زيادة الكفاءة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين فعالية التكلفة. علاوة على ذلك، يمكن لمركز البيانات تزويد محاكم مركز دبي المالي العالمي بخدمات لتوسيع نطاق احتياجاتهم عند الحاجة، مما يمكنهم من إجراء المعاملات التجارية المهمة بسرعة وسهولة".