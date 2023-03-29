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الاقتصادي

النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث مع انحسار أزمة المصارف

سعر النفط يواصل الصعود
29 مارس 2023 16:09

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقاً من شح المعروض، كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، أي 0.5 بالمئة، إلى 79.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.46 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً، أي 0.8 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل.

وقال ساتورو يوشيدا المحلل المختص بالسلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز: «لا تزال شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن شح إمدادات منطقة كردستان العراق وارتياح في الأسواق المالية القلقة من اضطرابات القطاع المصرفي».

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وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يومياً من منطقة كردستان العراق الشمالية، عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط. وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه يستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي. وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من سحب من مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، قائلة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس. وتراجعت مخزونات البنزين حوالي 5.9 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير حوالي 550 ألف برميل.

المصدر: رويترز
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