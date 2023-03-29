شركات عالمية تدخل إلى الأسواق الإماراتية عبر منصة إنفستوبيا

أعلنت منصة الاستثمار العالمية إنفستوبيا عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي 2023 الذي استضافته أبوظبي مؤخرا، ومنها دخول شركات عالمية إيطالية إلى الأسواق الإماراتية عبر إبرام اتفاقيات شراكة تحت مظلة مؤتمرها السنوي.

وشملت هذه الاتفاقيات مجالات صناعية فضلاً عن بناء مصنع يعمل وفق آلية الاقتصاد الدائري. وفي هذا السياق، أعلنت شركة GREENTHESIS الإيطالية، وهي مجموعة مستقلة مدرجة في إيطاليا، ومتخصصة في إعادة تدوير النفايات باستخدام نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، عن توقيع شراكة مع شرف للاستثمار التابعة لمجموعة شرف، وهي واحدة من أكبر الشركات في الدولة. وبموجب هذا التعاون، تستحوذ GREENTHESIS على 20٪ من رأس مال شركة "غرين فيوتشر" لإعادة تدوير البطاريات التابعة لشركة شرف للاستثمار، حيث سيقوم الطرفان بالعمل معاً لبناء وإدارة أول مصنع في دولة الإمارات يعمل على معالجة وإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة والمستخدمة بشكل رئيسي في السيارت. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في نهاية عام 2023، وسيعالج 22 ألف طن من البطاريات سنويًا وسيسمح باسترداد نحو 13 ألف طن رصاص وألف طن من البلاستيك كل عام.

وفي مجال أسواق صناعة وسائل الربط الميكانيكية، التي تقوم بربط وتوصيل وتثبيت أجزاء وقطع مختلفة تدخل في عمليات التصنيع مثل السيارات (المحركات) أو مركبات الفضاء، وقطاعات مثل البناء والأدوات الطبية، وقعت شركة "سيجما" الموزع ومزود الخدمات لمجموعة واسعة من التقنيات العلمية والهندسية في دولة الإمارات اتفاقية شراكة مع مجموعة فونتانا الايطالية، أكبر منتج لهذه الأدوات في العالم. وتعتبر "سيجما" من الرواد في هذا الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي جزء من شركة المزروعي العالمية القابضة.

وتهدف الاتفاقية إلى قيام الجانبين بالعمل معاً على تحليل إمكانات أسواق الصناعات المرتبطة بوسائل الربط الميكانيكية لتطوير استراتيجيات جديدة تخص هذا المجال في دولة الإمارات. يذكر أنه بلغ حجم أسواق الصناعات المرتبطة بأدوات التثبيت والربط 79.54 مليار دولار في عام 2021. وبحسب شركات أبحاث عالمية من المتوقع أن تنمو هذه السوق من 82.56 مليار دولار في عام 2022 إلى 110.91 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 4.3٪ خلال فترة التوقعات.

وكانت النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، وناقشت ثلاثة محاور وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو للاقتصاد منخفض الكربون. وتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 2000 مندوب من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة.