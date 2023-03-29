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الاقتصادي

أبوظبي تستضيف معرض العطور 2 أبريل المقبل

خلال الإعلان عن تفاصيل معرض العطور
29 مارس 2023 15:41

ريم البريكي (أبوظبي) تستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الأولى لمعرض العطور الذي يقام في الفترة من 2  إلى 8 أبريل المقبل، ولمدة 7 أيام بتنظيم من شركة «روز تاتش» لتنظيم المعارض والفعاليات وبمشاركة 45 شركة محلية وخليجية وعربية.
وقالت وردة عبدالله المهري المدير العام لشركة «روز تاتش»  أن معرض العطور المقام في أبوظبي  هو أحد المعارض المتخصصة  الذي تنظمة شركة روز تاتش لتظيم المعارض والفعاليات ويعد من أهم المعارض المنظمة في العاصمة مدعومًا من هيئة الثقافة والسياحة  وجمعية الامارات لرائدات الأعمال ومؤسسة التنمية الأسرية.
وأضافت المهري أن المعرض يهدف إلى جذب متاجر العطور والبخور من المحلية والخليجية والعربية، والمتاجر المتخصصة بإنتاج خامات تصنيع العطور، حيث يمثل المعرض تجمعاً لأهم وأكبر الأسماء في مجال العطور محلياً وخليجياً.
ويضم المعرض مشاركات متميزة من جمهوريه مصر وسلطنة عمان ودوله الكويت والمملكة العربيه السعوديه بالاضافة لكبرى الشركات المحلية.
وأضافت «يسهم المعرض في انتعاش وتعزيز الحركة الاقتصادية في الدولة، وسيحظى الزوار بالاستمتاع بخصومات حصرية ومميزة على العطور والبخور».

تجارة العطور
معارض أبوظبي
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