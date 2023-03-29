«الدار» تعيد توجيه 16.4 مليار درهم للاقتصاد الوطني خلال عامين

سيد الحجار (أبوظبي) أسهم تطبيق برنامج مجموعة «الدار» للقيمة المحلية المضافة في إعادة ضخّ نحو 16.4 مليار درهم من قيمة العقود الموقعة عامي 2021 و2022، في الاقتصاد المحلي.

عادل البريكي

وقال عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع» لـ «الاتحاد»: إن 100% من عقود «الدار» تم إسنادها لموردين محليين معتمدين من برنامج القيمة المحلية المضافة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في الاقتصاد الوطني ضمن البرنامج، توازياً مع تنامي مساهمات الشركة لإحداث تأثير إيجابي مستمر في الاقتصاد المحلي.

وذكر أن درجة القيمة المحلية المضافة لشركة الدار، بلغت 72%، وهي إحدى أعلى الدرجات لشركة تطوير عقاري في دولة الإمارات، حيث تم وضع نتيجة التصنيف من خلال تقييم مختلف العناصر الفرعية، بما في ذلك إنفاق الطرف الثالث، والاستثمار في الأصول الثابتة، وتوطين القوى العاملة في الشركة، بالإضافة إلى مساهمة المقيمين، والإيرادات، وهو ما يعكس رؤية الشركة وتوجهها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد المحلي، ويؤكد التزام الشركة الراسخ بأهداف التوطين ودعم أجندة دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة المالية.

شراكة استراتيجية

وأوضح البريكي أن «الدار» تعتبر من الشركات السباقة في تبني برنامج القيمة المحلية المضافة الذي أصبح جزءاً محورياً من استراتيجية الشركة الجديدة للمشتريات المستدامة.

وأضاف: اتبعنا نهجاً تدريجياً في تنفيذ برنامج القيمة المحلية المضافة، بدءاً بالتواصل مع الموردين لإطلاعهم على البرنامج، مروراً بدمج برنامج القيمة المحلية المضافة ضمن التقييم الفني للمناقصات ووصولاً إلى تركيز جميع أعمالنا على إمكانات التوريد المحلية، وقد تمكنّا بالفعل من تحقيق زيادة كبيرة في درجة القيمة المحلية المضافة للشركة والتي قفزت من 57% عام 2017 إلى 72% في عام 2022.

وتابع: يرتكز التزامنا ببرنامج القيمة المحلية المضافة على إعطاء الأولوية في معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يسهم بدوره على ضمان إعادة ضخّ أكبر قدر ممكن من الاستثمار في الاقتصاد المحلي.

وأكد البريكي أن برنامج القيمة المحلية المضافة يرسخ التزام «الدار» بمسيرة التنمية المستمرة وجهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، كما يهدف إلى تعزيز قاعدة المقاولين والمستشارين المحليين، ويشكل جزءاً محورياً من استراتيجية استدامة المشتريات في الشركة، والتي تركز على جوانب أخرى لا تقل أهمية وهي ضمان سلامة ورفاهية العمال والتأثيرات البيئية والمجتمعية للشركة، كما يوفر البرنامج فرص العمل للمواطنين الإماراتيين ويعزز مشاركتهم في القطاع الخاص، ما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو المستدام في الدولة.

تأثير اقتصادي

وعن الأثر الاقتصادي والمالي على «الدار» بعد انضمامها إلى برنامج القيمة المحلية المضافة، وتأثيرها على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، قال البريكي: أخذت إجراءات التقييم الفني للمناقصات بالاعتبار برنامج القيمة المحلية المضافة، كما أن سهولة استخراج الشهادة وانخفاض التكلفة، دفع بسلسلة التوريد في الشركة للاستجابة بشكل واسع لبرنامج القيمة المحلية المضافة، وعملت شركة الدار على حث جميع الموردين على تبني البرنامج من خلال تقديم خيارات مختلفة لمشاركة الشهادة في مراحل مختلفة، سواء كان ذلك عند تسجيل الموردين أو عند التعبير عن الاهتمام في المشاركة في العطاءات أو تقديم العطاءات أو حتى في مرحلة منح العقد.

وقال البريكي: تم تصميم برنامج القيمة المحلية المضافة ليوفّر العديد من المزايا الاجتماعية والتجارية، من أجل المساهمة في مسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، حيث يعزّز البرنامج جهود تنويع الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص للشركات المحلية للمشاركة في الأنشطة التجارية مع الجهات المشاركة في البرنامج.

ودعا البريكي جميع الشركات إلى الانضمام إلى البرنامج، لأنه سيمنحها المرونة الكافية لتلبية متطلبات قسم المشتريات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، حيث توفّرت الآن شهادة موحدة في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يعزز الكفاءة نظراً لأن المورد لا يحتاج إلى استخراج عدة شهادات، وبالتالي، يدعم البرنامج النمو الاقتصادي على نطاق واسع، مما سينعكس بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

تعاون الموردين

وعن تجاوب موردي الدار مع برنامج القيمة المحلية المضافة، قال البريكي: حظي البرنامج باستجابة جيدة جداً من قبل موردينا، وبشكل عام، لاقى استحساناً واسعاً، ولدينا فريق متخصص لدى الشركة لدعم الموردين فيما يخص البرنامج، مما ساهم في إنجاحه.

وذكر البريكي أن الشركة اتبعت طرقاً ناجعة لتشجيع الموردين للانضمام لبرنامج القيمة المحلية المضافة، عبر إقناعهم بفوائد البرنامج والمكاسب التي ستعود عليهم من البرنامج، وذلك عبر تنظيم العديد من الاجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل في هذا الإطار.

توظيف 319 مواطناً

أكد عادل البريكي أن «الدار» تمضي في تحقيق التزامها بتوفير 1000 وظيفة لمواطني الدولة بحلول عام 2026، حيث نجحت الشركة منذ انطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 بتوظيف 319 مواطناً إماراتياً.

وذكر أن 22% من الموطنين الإماراتيين الذين عينتهم الشركة هم من المتدربين الخريجين، ويمكنهم الاستفادة من الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتطوير برامج لتنمية المواهب المحلية في القطاع الخاص.

وأوضح أنه في نهاية عام 2022، بلغت نسبة التوطين 42% في مقر شركة الدار مقارنةً مع 35% في نهاية عام 2021، وانتخبت الدار أيضاً مجلساً جديداً للشباب في عام 2022، يضم 9 أعضاء من جميع وحدات الأعمال ويقود استراتيجية الشباب في المجموعة ويتعاون مع المجالس الأخرى في أنحاء الدولة لدعم أجندة الشباب الطموحة للمؤسسة الاتحادية للشباب، كما تم اختيار الدار مجدداً من قبل مؤسسة «جريت بليس تو وورك» كواحدة من أفضل وجهات العمل في عام 2022.