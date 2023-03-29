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النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث في ظل انحسار أزمة المصارف

النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث في ظل انحسار أزمة المصارف
29 مارس 2023 09:31

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء وتحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 79.07‭ ‬دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل.

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المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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