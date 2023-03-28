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الاقتصادي

بايدن: الأزمة المصرفية «لم تنته بعد»

جو بايدن
29 مارس 2023 01:50

 قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يفعل كل ما هو ممكن لعلاج الأزمة المصرفية لكن الأمر "لم ينته بعد".

ولدى سؤاله عما إذا كانت إدارته لن تتخذ أي إجراء تنفيذي آخر لمعالجة الأمر، قال بايدن "لا، لم ينته الأمر بعد. نحن نراقب عن كثب".

وانهار بنك سيليكون فالي وبعده بأيام بنك سيجنتشر مما أدى لتراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الذي هوت أسهمه وثارت مخاوف من حدوث أزمة مالية شاملة.

وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري الأسبوع الماضي، وإعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز أمس أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء للأسواق.

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