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شهادتا «آيزو» في الموارد البشرية لـ«مالية دبي»

شهادتا «آيزو» في الموارد البشرية لـ«مالية دبي»
29 مارس 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، حصولها على شهادتي «آيزو» في الموارد البشرية. 
وقالت الدائرة، إنها نالت شهادة ISO 10015 في إدارة الكفاءات وتطوير المواهب وISO 30405 في عمليات التوظيف واستقطاب المواهب، بجهود ذاتية داخلية بذلها فريق إدارة الموارد البشرية، من دون الاستعانة بأية موارد استشارية خارجية.
وأعربت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، عن فخرها بحصول الدائرة على شهادتي «الآيزو» في إدارة الكفاءات وتطوير المواهب، وفي عمليات التوظيف واستقطاب المواهب، مؤكِّدة أن هذا الإنجاز تمّ بجهود الموظفين في إدارة الموارد البشرية، ومن دون الاستعانة بأي شركات استشارية، في دلالة على تمتّعهم بالكفاءات والقدرات المناسبة لتحريك عجلات التطوير والابتكار.
وقالت هدى الشيخ، إن حرص الدائرة على اتباع أفضل الممارسات، سواء في قطاعات العمل الرئيسة أو الخدمات المؤسسية، ظلّ دوماً محور اهتمام فريق القيادة، وأضافت: «يأتي حصول دائرة المالية على شهادتي (الآيزو) في إطار سعيها الدائم نحو تحقيق سعادة موظفيها ومدّهم بسبل التطوّر على الصعيدين الشخصي والمهني لتحفيزهم وتمكين الجدد منهم من الانطلاق في مسار مهني واضح». وعلى صعيد متّصل، جدّدت الدائرة اعتماد عدد من المواصفات في التنمية المستدامة والمجتمعية، كانت حصلت عليها مطلع العام الماضي. وتشمل المواصفات الستّ: نظام إدارة البيئة ISO 14001 ونظام إدارة المرافق ISO 41001 ونظام إدارة الأصول ISO 55001 ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 ونظام إدارة الطاقة ISO 50001، بالإضافة إلى نظام المسؤولية المجتمعية ISO 26000.

دبي
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دائرة المالية
الآيزو
شهادة الآيزو
الموارد البشرية
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