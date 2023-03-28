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الاقتصادي

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في مارس

مستهلكون في أحد المتاجر الأميركية
28 مارس 2023 23:01

أظهر مسح اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي على نحو غير متوقع في مارس، لكن الأميركيين صاروا قلقين بعض الشيء بشأن سوق العمل.

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وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين ارتفع إلى 104.2 نقطة هذا الشهر من 103.4 نقطة في فبراير. وكان الموعد النهائي للمسح في 20 مارس أي بعد نحو عشرة أيام من انهيار بنكين أميركيين. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل المؤشر إلى 101.0 نقطة.
قال أتامان أوزيلديريم كبير مديري الاقتصاد لدى كونفرنس بورد «تعكس المكاسب نظرة مستقبلية معززة للمستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً وللأسر التي يبلغ دخلها 50 ألف دولار وأكثر».
وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف «وفيرة» مقابل من يرون عكس ذلك.
وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهراً إلى 6.3 بالمئة من 6.2 بالمئة الشهر الماضي. 

المصدر: رويترز
الاقتصاد الأميركي
سوق العمل الأميركي
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