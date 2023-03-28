«مصارف الإمارات» يناقش مستجدات القطاع وخطة 2023

ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين (Advisory Council) في اتّحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الأول لعام 2023، أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ قراراته في اجتماعه السابق في ديسمبر 2022، ومناقشة خطط الاتحاد للعام الجاري.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاح الذي حققه الاتحاد في ظل الإشراف المباشر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، خاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الدولة السيبراني في التأكد من مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة.



ابتكار وتطوير وتقديم خدمات متميزة للعملاء



قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي ابتكار وتطوير وتقديم خدمات متميزة للعملاء للمساهمة في التنمية الاقتصادية مع الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وذلك في ظل الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

وأضاف معاليه: «يُسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، والذي يضم نخبة من أرفع القيادات التي تتميز بخبرات ودراية واسعة في القطاع المصرفي والمالي، في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار الذي يصب في مصلحة البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات وعملائِها، ومصلحة الاقتصاد والمجتمع»، وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم الدؤوبة.



تعزيز التوطين في القطاع المصرفي

استعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أبرز أعمال اللجان الفنية المختصة الثماني والعشرون والمنبثقة عن الاتحاد وخططها لعام 2023 ومساهمتها في تطوير العمل المصرفي، حيث تشكل هذه اللجان قنوات أساسية لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول المناسبة من أجل مواكبة جميع التطورات والتحديات في العمل المصرفي والمالي.

وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات البرامج والخطط التي تستهدف تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، وسبل تحفيز المزيد من المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع، وتوفير الظروف الملائمة لهم للتفوق في مسيرتهم المهنية.



توفير بيئة مصرفية آمنة وسلسة



أشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الذي تقوم به الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال في أوساط المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ونجاحها خلال الدورات السنوية الثلاث الماضية في تعزيز الثقة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي، الذي يعتبر من القطاعات الرائدة في توفير أفضل الخدمات المتطورة في بيئة مصرفية آمنة وسلسة تُحقق التوازن المطلوب بين تبنيها لأحدث التقنيات لتوفير أفضل الخدمات لمختلف شرائح العملاء من جهة، وتوفير منظومة تتميز بالأمان والسلامة من جهة أخرى.

ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لتعزيز حماية البنية الرقمية في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقاتها، وحمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة.



دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد المشاركون في الاجتماع أهمية مبادرات اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المصرفية المناسبة لها، وتوفير التمويل اللازم للقيام بدورها المهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها، وإيجادها للمزيد من فرص العمل.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة، وناقش سبل الاستفادة من مذكرة التفاهم التي وقعها اتحاد مصارف الإمارات مع الجمعية الأذربيجانية للبنوك (المظلة الموحدة للمصارف والمؤسسات المالية في جمهورية أذربيجان)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي في البلدين، ودعم التبادل والتعاون وتنظيم أنشطة مصرفية متنوعة.



مكافحة الاحتيال وتسريع التحول الرقمي



قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الاتحاد وأمانته العامة من أداء مهامه بحرفية، وذلك نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء المجلس. فخلال العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عديدة هامة تشمل تسريع وتيرة ونوعية التوطين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع، وتعزيز وتسريع التحول الرقمي، تحت التوجيه المباشر من المجلس الاستشاري، وذلك ضمن جهود الأمانة العامة للاتحاد للارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي. وسنواصل إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الأخرى التي تصب جميعاً في مصلحة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».يُذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي تأسس قبل 11 عاماً، يضم في عضويته 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات. ويشكّل المجلس منصةً استشاريةً تتميز بالقدرة على مناقشة الموضوعات ذات الصلة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاتّحاد والمجتمع المصرفي.