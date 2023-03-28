«سيليولاريتي» توقع اتفاقية توزيع مع «موانئ أبوظبي»

أبرمت «سلولاريتي» للتكنولوجيا الحيوية اتفاقية توزيع حصرية مع موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية، وبالشراكة مع مجموعة «سي إتش ترايدنغ».

وبموجب الاتفاقية تتولى موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية حصرياً مهمة توزيع منتجات «سلولاريتي» في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان والكويت ومصر.

وبحسب أحدث تحليل أجرته مؤسسة «إيميرجنت ريسيرش»، بلغت قيمة سوق الأدوية التجديدية العالمي 9.80 مليار دولار عام 2021 ويُتوقّع أن ينمو بمعدل سنوي مركّب يبلغ 15.9% لتصل قيمته إلى 37.10 مليار دولار عام 2030.

وقال فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا العمل مع (سلولاريتي) لتوسيع نطاق القدرة على الوصول إلى هذه المنتجات المبتكرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، من خلال الاستفادة من شبكتنا المتخصصة في توزيع الأدوية والحاصلة على شهادة (أفضل ممارسات توزيع المنتجات الدوائية)، بالإضافة إلى القدرات الفريدة لفريقنا المتخصص في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة. ويعد اختيارنا كموزع حصري لمنتجات (سلولاريتي) مثالاً آخر على نجاح نموذج عملنا مع شركائنا في القطاع، لضمان وصول مجتمعات المنطقة إلى أفضل منتجات الرعاية الصحية وأكثرها ابتكاراً. ونعتقد أن مثل هذه الشراكات ستلعب دوراً مهماً في المساعدة على تحقيق رؤية قيادتنا المتمثلة في جعل أبوظبي مركزاً للتميز في الرعاية الصحية العالمية وعلوم الحياة».

من جهته، قال الدكتور روبرت ج. حريري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومؤسّس شركة «سلولاريتي»: «يعد التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم بمثابة خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التنفيذية للتوسع عالمياً ودخول سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن دواعي فخرنا أن وقعنا هذه الاتفاقية مع القطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي لتقديم منتجاتنا من المواد الحيوية الحلال إلى مجتمع دولة الإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت ومصر».

وبدوره، قال سيد زيان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سي إتش ترايدنغ»: «نتطلع إلى توسيع النطاق الجغرافي لتوافر منتجات المواد الحيوية من شركة (سلولاريتي) بالتعاون مع شبكة موزعينا، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط من الوصول لتلك النوعية من المنتجات خلال العقد المقبل. ونحن متحمسون للشراكة مع (سلولاريتي) والقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة إمكانية الوصول إلى الحلول الصحية المبتكرة للمرضى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها وتوسيع سوق منتجات المواد الحيوية الحلال المعتمدة من (سلولاريتي)».