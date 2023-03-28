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الصين تُنجز أولى معاملات الغاز الطبيعي المسال باليوان

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم في بورصة شنغهاي
28 مارس 2023 17:57

أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز أتمتا من خلالها أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال تجري تسويتها باليوان.
وقالت في بيان، إن المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد.
وأكدت شركة توتال إنرجيز لـ«رويترز»، أن العملية تتعلق بغاز طبيعي مسال مستورد لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.
ولم ترد كنوك حتى الآن على طلب للتعليق.
وتركز الصين على تسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دوليا والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية.
وفي ديسمبر الفائت، أعلن الرئيس شي جين بينغ أنه ينبغي للصين أن تستفيد «استفادة كاملة» من بورصة شنغهاي كونها منصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان. 

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اليوان الصيني
الغاز الطبيعي المسال
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