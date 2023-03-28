24 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة، اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24.2 مليار درهم، مع تحقيق سوق دبي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 6 أشهر.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.261 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.286 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، منها 2.692 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و593.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.75 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و452.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 391 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21 ألف صفقة. وتم تنفيذ 10 صفقات كبيرة على «أدنوك للغاز» لنحو 41.5 مليون سهم بقيمة قاربت 98.4 مليون درهم.