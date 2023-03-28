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2.8 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

عقارات في دبي
28 مارس 2023 17:37

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 504 مبايعات بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 382.44 مليون درهم و471 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 954.05 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.26 مليار درهم، منها 14 رهناً لأراض بقيمة 112.62 مليون درهم و84 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.15 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 397 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 269.13 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 116 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 113 مليون درهم.

المصدر: وام
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دائرة الأراضي والأملاك بدبي
تداولات العقارات في دبي
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