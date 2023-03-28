«مطارات دبي» من أفضل العلامات التجارية ضمن جوائز «لينكد إن»

حازت مطارات دبي جائزة كأحد أفضل العلامات التجارية لأصحاب العمل في جوائز «لينكد إن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي، وذلك ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات والشركات التي تركز بشكل كبير على بناء علامة تجارية متفاعلة مع جمهورها بطريقة هادفة من خلال منصة «لينكد إن». وفي هذا السياق كرمت مطارات دبي تقديرا لجهودها المتواصلة نحو ترسيخ ثقافة وقيم المؤسسة عبر المنصة وتعزيز التفاعل مع أكثر من 814.600 متابع عبرها.

وجاء حصول مطارات دبي على المرتبة الثانية في هذه الفئة تأكيداً على الحضور المتواصل لمطارات دبي على منصة «لينكد إن»، وذلك عبر مشاركتها المحتوى الذي يساعد موظفي المؤسسة والمجتمع المحلي، فضلاً عن إنشاء محتوى يضفي طابعاً إنسانياً للعلامة والذي يركز على تحفيز وتمكين الموظفين كسفراء وممثلين عن المؤسسة.

وقال مشاري البناي نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي، إن تمكين موظفينا خلال فترة عملهم في مطارات دبي هو ركيزة أساسية في النجاحات التي نحققها، وإن تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة عبر منصة «لينكد إن» الشهيرة ساعدنا بالتواصل مع كافة موظفينا عبر مشاركة المحتوى الذي يتمحور حول تمكين الأشخاص وتحفيزهم الأمر الذي يسمح في تعزيز مواهبهم في جميع أجزاء وأقسام المؤسسة.

يعتمد اختيار الفائزين بهذه الجائزة على دراسة أداء ونتائج وتأثير مختلف المؤسسات التي تستفيد من حلول منصتهم. وقد تضمنت معايير اختيار الفائزين الشركات التي بنت سمعة قوية كصاحب عمل وتتفاعل بأسلوب هادف مع متابعيها، بالإضافة إلى مشاهدات صفحة الشركة على المنصة ونسبة ازدياد أعداد المتابعين وطريقة تفاعل مختلف الواهب مع محتوى الشركة على المنصة عبر الإعجاب والتعليق والمشاركة.

وتحتفل «لينكد إن» أكبر شبكة احترافية في العالم والتي تضم أكثر من 530 مليون مستخدم بنجاح مختلف المؤسسات والشركات حول العالم التي تعتمد على الابتكار في جميع عملياتها وتقود مستقبل العمل في قطاعها.