الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مطارات دبي» من أفضل العلامات التجارية ضمن جوائز «لينكد إن»

مسافرون عبر مطار دبي
28 مارس 2023 17:36

حازت مطارات دبي جائزة كأحد أفضل العلامات التجارية لأصحاب العمل في جوائز «لينكد إن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي، وذلك ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف.

أخبار ذات صلة
31 % نمو السعة المقعدية لرحلات الطيران في الإمارات
«يونايتد إيرلاينز» تطلق رحلات مباشرة بين دبي ونيويورك

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات والشركات التي تركز بشكل كبير على بناء علامة تجارية متفاعلة مع جمهورها بطريقة هادفة من خلال منصة «لينكد إن». وفي هذا السياق كرمت مطارات دبي تقديرا لجهودها المتواصلة نحو ترسيخ ثقافة وقيم المؤسسة عبر المنصة وتعزيز التفاعل مع أكثر من 814.600 متابع عبرها.
وجاء حصول مطارات دبي على المرتبة الثانية في هذه الفئة تأكيداً على الحضور المتواصل لمطارات دبي على منصة «لينكد إن»، وذلك عبر مشاركتها المحتوى الذي يساعد موظفي المؤسسة والمجتمع المحلي، فضلاً عن إنشاء محتوى يضفي طابعاً إنسانياً للعلامة والذي يركز على تحفيز وتمكين الموظفين كسفراء وممثلين عن المؤسسة.
وقال مشاري البناي نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي، إن تمكين موظفينا خلال فترة عملهم في مطارات دبي هو ركيزة أساسية في النجاحات التي نحققها، وإن تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة عبر منصة «لينكد إن» الشهيرة ساعدنا بالتواصل مع كافة موظفينا عبر مشاركة المحتوى الذي يتمحور حول تمكين الأشخاص وتحفيزهم الأمر الذي يسمح في تعزيز مواهبهم في جميع أجزاء وأقسام المؤسسة.
يعتمد اختيار الفائزين بهذه الجائزة على دراسة أداء ونتائج وتأثير مختلف المؤسسات التي تستفيد من حلول منصتهم. وقد تضمنت معايير اختيار الفائزين الشركات التي بنت سمعة قوية كصاحب عمل وتتفاعل بأسلوب هادف مع متابعيها، بالإضافة إلى مشاهدات صفحة الشركة على المنصة ونسبة ازدياد أعداد المتابعين وطريقة تفاعل مختلف الواهب مع محتوى الشركة على المنصة عبر الإعجاب والتعليق والمشاركة.
وتحتفل «لينكد إن» أكبر شبكة احترافية في العالم والتي تضم أكثر من 530 مليون مستخدم بنجاح مختلف المؤسسات والشركات حول العالم التي تعتمد على الابتكار في جميع عملياتها وتقود مستقبل العمل في قطاعها.

المصدر: وام
مطارات دبي
لينكد إن
مطار دبي الدولي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©