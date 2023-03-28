10 صفقات كبيرة على أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 98.5 مليون درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم شركة «أدنوك للغاز».ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 41.5 مليون سهم بقيمة قاربت 98.4 مليون درهم بسعر 2.37 درهم للسهم الواحد.

وكان سوق أبوظبي شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

وأدرجت أسهم «أدنوك للغاز» مطلع الأسبوع قبل الماضي في سوق أبوظبي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم.