الذهب ينخفض مع عودة المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر

انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، مواصلة النزول عن مستوى ألفي دولار مع تحول المستثمرين إلى الأصول مرتفعة المخاطر بعد هدوء اضطرابات القطاع المصرفي، إلا أن ضعف الدولار حد من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1951.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.24 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1952.10 دولار. وكانت الأسعار كسرت حاجز ألفي دولار الأسبوع الماضي بعدما عززت المخاوف المصرفية الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وواصلت الأسهم الأوروبية تعافيها وسط آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على بنك سيليكون فالي الأميركي المنهار.

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى ساكسو بنك، إن الذهب يتعرض لضغط مع عودة الهدوء إلى السوق بعد التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي والتي أدت لارتفاع الأصول المنطوية على مخاطر.

وأضاف أن أسعار الذهب ربما تنزل إلى 1933 دولاراً في المدى القريب لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها وفي ظل خطر حدوث ركود في الشهور المقبلة.

وقال وانج تاو المحل الفني لدى «رويترز»، إن سعر الذهب في المعاملات الفورية قد يكسر مستوى المقاومة البالغ 2070 دولاراً للأوقية في الربع الثاني ويرتفع باتجاه 2148 دولاراً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.87 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.6 بالمئة، مسجلاً 965.57 دولار وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1404.47 دولار.