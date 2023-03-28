النفط يعزز مكاسبه بفعل هدوء المخاوف المصرفية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها الكبيرة من الجلسة الماضية، بفعل مخاطر تعطل إمدادات إقليم كردستان العراقي وآمال في احتواء الاضطرابات في قطاع البنوك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أي 0.8 بالمئة، إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.06 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.7 بالمئة، إلى 73.34 دولار للبرميل. وارتفع النفط أكثر من ثلاثة دولارات أمس الاثنين، بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان، عبر خط أنابيب تابع لها، بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط. وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أمس، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي ودفعت الأسهم الأوروبية للارتفاع. ومن المتوقع أن تتلقى أسعار النفط دعماً من مؤشرات على تعافي الطلب الصيني. وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس، إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن. وتوقع استطلاع مبدئي أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية حوالي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.