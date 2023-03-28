الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يعزز مكاسبه بفعل هدوء المخاوف المصرفية

عامل في حقل نفط بكردستان العراق
28 مارس 2023 17:29

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها الكبيرة من الجلسة الماضية، بفعل مخاطر تعطل إمدادات إقليم كردستان العراقي وآمال في احتواء الاضطرابات في قطاع البنوك.

أخبار ذات صلة
هل تعافي البنوك العالمية لا يزال هشاً؟
استقرار «وول ستريت» عند الفتح والتركيز على أسهم البنوك

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أي 0.8 بالمئة، إلى 78.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.06 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.7 بالمئة، إلى 73.34 دولار للبرميل. وارتفع النفط أكثر من ثلاثة دولارات أمس الاثنين، بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان، عبر خط أنابيب تابع لها، بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط. وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أمس، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي ودفعت الأسهم الأوروبية للارتفاع. ومن المتوقع أن تتلقى أسعار النفط دعماً من مؤشرات على تعافي الطلب الصيني. وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس، إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن. وتوقع استطلاع مبدئي أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية حوالي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز
خام برنت
العراق
أسعار النفط
البنوك الأميركية
الخام الأميركي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©