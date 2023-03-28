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أسهم أوروبا تواصل التعافي مع انحسار المخاوف المصرفية

بورصة فرنسا
28 مارس 2023 17:25

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأميركي المنهار.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 07.08 بتوقيت جرينتش، مواصلاً الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أميركيين متوسطي الحجم. وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.6 بالمئة بعدما ارتفع 1.4 بالمئة أمس الاثنين. وقفزت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 2.4 بالمئة بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز في مذكرة داخلية اطلعت عليها «رويترز»، إن البنك يرى استحواذه على كريدي سويس الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية فرصة للنمو. وارتفعت أسهم كريدي سويس 3.1 بالمئة.

المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
البنوك الأميركية
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