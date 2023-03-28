الصين تعود للمشاركة في «سوق السفر العربي»

دبي (الاتحاد) يستعد العارضون ومتخصصو السفر الصينيون للمشاركة مجدداً في معرض سوق السفر العربي 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو، بعد غياب ثلاث سنوات عن المشاركة في الحدث.

ورفعت الصين قيود السفر المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» في 8 يناير 2023، مما سمح للسياح الصينيين بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى الحجر الصحي، حيث ارتفعت حجوزات السفر إلى الخارج خلال العام الصيني الجديد بنسبة 540% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لبيانات من موقع السفر الصيني Trip.com. كما توقع ستيف ساكسون، الشريك في شركة ماكينزي، ومقرها في شنتشين الصينية بأن السوق الصينية الصادرة ستتعافى إلى حوالي ستة ملايين شهرياً بحلول صيف عام 2023، مدفوعاً بالطلب المكبوت خاصة من قبل الشباب والأثرياء الصينيين. وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار في الخارج. ومع ذلك، فإن عزلها عن السوق العالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية قد أعاد الصناعة إلى الوراء بما يقدر ب 840 مليار دولار، أي ما يعادل 16% من 1.7 تريليون دولار تنفق سنوياً على السياحة العالمية، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية». استقبلت دبي ما يقرب من مليون زائر صيني في عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد على 15% مقارنة بعام 2018. وبينما كان عدد الزوار الصينيين الذين استقبلتهم دبي وعددهم 154 ألفا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2022، فقد انخفض عددهم بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام 2020، كما ارتفع عددهم بنسبة 115% على أساس سنوي، وهو ما يبشر بالخير ليس فقط لدبي، ولكن أيضاً لقطاع السياحة في الشرق الأوسط على نطاق أوسع.