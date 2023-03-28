«راكز» تطلق وحدات التخزين الذاتي

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وحدات التخزين الذاتي في منطقة الحمرا الصناعية والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة ممتلكاتهم الشخصية الفائضة عن طريق تزويدهم بحلول ملائمة وفعالة من حيث التكلفة لتخزينها والحفاظ عليها. وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن وحدات التخزين الذاتي تلعب دورا بارزا في تلبية احتياجات المقيمين في إمارة رأس الخيمة والبالغ عددهم حوالي 400 ألف نسمة حيث يتنقلون من أماكن سكنهم بشكل دوري لعدة عوامل كالتجديدات والتوسعات وغيرها من الأسباب وهنا يأتي دورنا في توفير الحل المميز والخدمة المثالية للراغبين في الحصول على مساحات تخزين إضافية وآمنة من أجل تخزين ممتلكاتهم الشخصية لفترات زمنية مرنة. وأضاف "يأتي إطلاق راكز لوحدات التخزين الذاتي استجابة منها لتلبية احتياجات المجتمع بما يتعلق بالتخزين نظرا لما يواجهه الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحديات تتمثل في محدودية مساحات التخزين في منازلهم ومكاتبهم مما قد يصعب عليهم إدارة ممتلكاتهم الشخصية بكفاءة لذا تعمل وحدات التخزين الذاتي على تسهيل أمور حياتهم بالإضافة إلى كونها حلا عمليا بتوفير مساحة مناسبة تسمح بتخزين الأغراض الموسمية والمعدات بصورة أكثر فعالية". وتعد وحدات التخزين الذاتي من "راكز" الأولى من نوعها في إمارة رأس الخيمة حيث يمكن للأفراد الوصول إليها بسهولة في منطقة الحمرا وتبلغ مساحة وحدات التخزين 5 أمتار مربعة مع طاقة استيعابية تصل إلى 15 مترا مكعبا وتم تأمين الوحدات كليا بأجهزة مراقبة وحراسة أمنية تعمل على مدار الساعة كما يتم التحكم في درجة حرارتها وهي متاحة بخيارات تأجير مرنة تبدأ من 400 درهم شهريا.