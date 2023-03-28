31 % نمو السعة المقعدية لرحلات الطيران في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي) استعادت شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات نحو 97% من السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلتها إلى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، حاجز الـ 18.5مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إيه جي.

وأفادت بيانات المؤسسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، نجاح أكثر من 157 شركة طيران عاملة في مطارات الدولة في إضافة أكثر من 4.38 مليون مقعد جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس تسارع وتيرة تعافي قطاع السفر في دولة الإمارات وتمكنه من استعادة نحو 97% من مستويات السعة المقعدية في عام 2019، أي قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث شغلت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة ما مجموعة 19.14 مليون مقعد.



السعة المجدولة

وأفادت بيانات المؤسسة المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن دولة الإمارات سجلت نمواً بنسبة 31% في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 18.5 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 14.12مليون مقعد في الفترة ذاتها من العام 2022، ومع نحو 7.58 مليون مقعد مجدول في الربع الأول من العام 2021، وبأقل بنحو 639 ألف مقعد عن الربع الأول من عام 2019 الذي بلغت السعة المقعدية خلاله 19.143 مليون مقعد، ما يعكس العودة القوية لقطاع الطيران في الدولة.

وأظهرت بيانات المؤسسة استحواذ الناقلات الوطنية (الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي والعربية وويز اير أبوظبي) على نحو 74% من إجمالي السعة المقعدية للرحلات الجوية خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 13.68 مليون مقعد.

ووفقاً للبيانات، تصدرت طيران الإمارات شركات الطيران الوطنية من حيث السعة المقعدية المجدولة خلال الربع الأول بنحو 7.61 مليون مقعد، تلتها فلاي دبي بإجمالي 2.22 مليون مقعد، ثم الاتحاد للطيران بإجمالي 1.77 مليون مقعد، والعربية للطيران بنحو 1.48 مليون مقعد، وويز إير أبوظبي بإجمالي 305 آلاف و276 مقعداً والعربية للطيران أبوظبي بإجمالي 278 ألفاً و122 مقعداً.



مستويات الذروة

وأظهرت البيانات تخطي كل من فلاي دبي والعربية للطيران مستويات السعة المقعدية المسجلة قبل الجائحة، خلال الربع الأول من العام 2019، بأكثر من 24% لفلاي دبي التي سجلت 2.22 مليون مقعد في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.79 مليون مقعد في الربع ذاته من 2019، فيما سجلت العربية للطيران نمواً قدره 13% بتسجيلها 1.48 مليون مقعد مجدول خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.31 مليون مقعد في الربع الأول من 2019.



الأعلى نمواً

وأفادت البيانات تسجيل ويز إير أبوظبي أعلى نمو في السعة المقعدية لشركات الطيران الوطنية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبته 193.7%، بعد أن ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الشركة إلى 305 آلاف و276 مقعداً مقارنة مع 119 ألفاً و261 مقعداً في الربع ذاته من العام 2022، تلتها العربية للطيران أبوظبي بنمو نسبته 114%، بعد أن ارتفعت السعة من 129 ألفاً و942 مقعداً، لتصل إلى 278 ألفاً و122 مقعداً خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين سجلت الاتحاد للطيران نمواً في السعة المقعدية قدره 41.4% لتصل إلى 1.77 مليون مقعد، مقارنة مع 1.25 مليون مقعد في الربع الأول من 2022.

وسجلت السعة المقعدية لرحلات طيران الإمارات نمواً قدره 35.5% لتصل إلى 7.617 مليون مقعد، مقارنة مع 5.63 مليون مقعد في الربع ذاته من العام الماضي، فيما سجلت السعة المقعدية لشركة فلاي دبي نمواً قدره 33% لتصل إلى 2.224 مليون مقعد مقارنة مع 1.674 مليون مقعد في الربع الأول من 2022.



الناقلات الأجنبية

وفيما يتعلق بالسعة المقعدية لشركات الطيران الأجنبية، حلت شركة اير إنديا إكسبريس في المرتبة الخامسة بعد كل من طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران والعربية للطيران، بإجمالي 423 ألفاً و894 مقعداً، تلتها شركة إنديجو بإجمالي 414 ألفاً و424 مقعداً، ثم الخطوط الجوية السعودية في المرتبة السابعة بإجمالي 330 ألفاً و497 مقعداً.