«بروج» تورد مواد لمشاريع تطوير بنية تحتية بـ120 مليون درهم

وردت شركة بروج بي ال سي «بروج» حلولاً مستدامة من مادة البولي إيثيلين «المصنوعة في الإمارات» بقيمة 120 مليون درهم، لاستخدامها في مجموعة من المشاريع التطويرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.



تأتي مساهمة بروج في تنفيذ هذه المشاريع المهمة مدعومة بتعاونها مع شركات التصنيع المحلية في الدول التي يجري فيها تنفيذ هذه المشاريع، حيث وقع اختيار هذه الشركات على منتجات بروج بفضل خصائصها المميزة، على اعتبارها المواد الأفضل لاستخدامها في تصنيع خطوط أنابيب متينة وموثوقة للعديد من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها حالياً في مصر وعمان وتنزانيا.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: «إن اختيار موادنا لاستخدامها في هذه المشاريع المهمة يعكس الميزات التنافسية لمواد بروج وقدرة الشركة على تطوير حلول مستدامة حسب الطلب تناسب احتياجات كافة أنواع المشاريع التطويرية. وسنواصل مساهمتنا في تنفيذ أهم وأضخم المشاريع في المنطقة، من خلال حلولنا وموادنا المخصصة لقطاع البنية التحتية التي تساهم في تحسين وتسهيل الحياة اليومية».

وتُصنع الأنابيب المستخدمة في هذه المشاريع من عدة أصناف من حلول بروج من البولي إيثيلينPE100 BorSafe، المدعومة بتقنية Borstar المتقدمة، لدورها الكبير من تعزيز قدرة الأنابيب على خفض تكاليف تركيبها وتشغيلها وصيانتها، مما يوفر فائدة مهمة للعملاء والمستخدمين النهائيين، مقارنة بالمواد الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مواد بروج في الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات تصنيع الأنابيب وصلاحية تشغيلها. كما يمكن للأنابيب المصنوعة من مواد من نوعية BorSafe أن يتم إعادة تدويرها بعد انتهاء صلاحيتها.

وتشمل بعض هذه المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها هذا العام والتي تستخدم مواد بروج:

مشروع المضيبي لتزويد المياه (عُمان)، حيث قامت بروج بتزويد حلولها للبنية التحتية من البولي إيثيلين لإنشاء شبكة توزيع مياه بطول 820 كيلومتراً في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية في عُمان.

واختارت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي مواد بروج لتصنيع أنابيب البولي إيثيلين عالية الكثافة المطابقة لأحدث المواصفات المحلية والعالمية، مساهمةً منها في الحفاظ على البيئة.

وبدأت بروج بتزويد موادها لهذا المشروع في 2022 وستواصل تزويده بالمواد حتى استكمال المشروع خلال 2023 كما هو متوقع.

وزودت مشروع توشكا (مصر) بأصناف متنوعة من حلولها المبتكرة والمتميزة من البولي إيثيلين - الأولى في فئتها من مواد البولي إيثيلين لتصنيع أنابيب بأقطار 200 - 1,400 ميليمتر للمرحلة الأولى والثانية من مشروع توشكا المستمر في جنوب مصر، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الدولة على الواردات الغذائية.

واختار مقاول المشروع مواد بروج نظراً لخصائصها المميزة التي تمكّن شركات التصنيع من إنتاج أنابيب موثوقة كبيرة الحجم وسميكة الجدران، وستواصل بروج تزويد موادها لهذا المشروع خلال عام 2023.

مشروع دار السلام للمياه والصرف الصحي (تنزانيا)

تم تزويد مواد بروج من البولي إيثيلين لهيئة المياه والصرف الصحي في دار السلام في تنزانيا لمشروع مياه «كيغامبوني» الجاري تنفيذه حالياً، والذي سيوفر 70 مليون لتر من المياه يومياً لمدينة دار السلام لخدمة أكثر من 250,000 نسمة. وتواصل بروج تزويد موادها لهذا المشروع خلال عام 2023.