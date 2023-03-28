«اقتصادية الشارقة» تستبدل 5544 أسطوانة غاز

استبدلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 5544 أسطوانة غاز، ضمن جهود الدائرة الدائمة لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية ومواجهة كافة الظواهر السلبية والمخالفة للقوانين، وللحد من الإضرار بالسلامة والصحة العامة والبيئة في أسواق الإمارة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة، والتي يتم تنفيذها على جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وينفذها فريق مؤهل من الضباط التجاريين بالدائرة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، وشملت مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن جميع الفرق المختصة بالدائرة تعمل وبشكل متواصل للحرص على توفير بيئة اقتصادية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية، متبعةً بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، موضحاً أن هذه النتائج تؤكد الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للشارقة.

وأشار إلى أن استبدال هذه الأعداد يأتي من أجل حماية أسواق الإمارة من الغش التجاري، مؤكداً أن الدائرة سوف تواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة، كما تسعى الدائرة دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك، من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، للحفاظ على المكانة الاقتصادية والتجارية للإمارة.

من جانبه، قال العقيد سامي خميس النقبي المدير العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني: إنه في إطار جهود الهيئة في حماية الأرواح والممتلكات وتطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية من الحريق، ولما تمثله أسطوانات الغاز المنتهية الصلاحية من خطر على كل من يستخدمها باعتبارها عرضة للانفجار بأي وقت، تقوم فرق التفتيش بالهيئة بحملات تفتيش دورية ومفاجئة على منشآت ومركبات نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والوقاية في مختلف المناطق بإمارة الشارقة، لضبط كل الممارسات السلبية في تداول هذه الأسطوانات بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، وتم اتخاذ الإجراءات والمخالفات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة باشتراطات الوقاية والسلامة، وتهيب الهيئة بالجمهور الكريم الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية في تداول أسطوانات الغاز، والتأكد من صلاحية الأسطوانة قبل استخدامها.