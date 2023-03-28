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"أدنوك" و"بي بي" يقدمان عرضاً للاستحواذ على حصة 50% من "نيوميد للطاقة"

"أدنوك" و"بي بي" يقدمان عرضاً للاستحواذ على حصة 50% من "نيوميد للطاقة"
28 مارس 2023 10:50

أكدت "أدنوك" وشركة "بي بي بي. إل. سي" (BP plc"bp") اليوم تقديم عرض غير ملزم لامتلاك حصة في نيوميد للطاقة - شراكة محدودة "نيوميد للطاقة"، وذلك من خلال الاستحواذ على الأسهم الحرة، والاستحواذ الجزئي على حصة مجموعة" ديليك المحدودة"، مما سيؤدي إلى امتلاك "أدنوك" و" بي بي" حصة 50% في "نيوميد للطاقة".

وتعتزم" أدنوك" و"بي بي" تأسيس مشروع مشترك جديد يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط. وستمثل هذه الصفقة المقترحة بشأن "نيوميد للطاقة" خطوةً أولى مهمة في إنشاء هذا المشروع المشترك الديناميكي مع شركة "بي بي".

وستساهم هذه الصفقة المقترحة في حال اكتمالها، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الواسعة النطاق بين "أدنوك" و"بي بي" في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، كما سترسخ علاقة الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين.

وتتماشى هذه الصفقة المقترحة مع استراتيجية النمو المعلنة لشركة "أدنوك" عبر سلسلة القيمة الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم أمنها العالمي.

وتعتزم الشركتان استكشاف مجموعة من الآليات لبناء شراكتهما الجديدة وإمكانية توسيعها. وستقوم "أدنوك" و"بي بي" بإطلاع السوق بشأن الصفقة المقترحة حسب الاقتضاء. 

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