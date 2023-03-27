الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون جمركي لتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون جمركي لتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
27 مارس 2023 19:44

وقع محمد محمود آل خاجه سفير الدولة لدى دولة إسرائيل ومعالي إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي بحضور معالي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي..اتفاقية للتعاون الجمركي، ما سيتيح لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في مايو 2022 الدخول إلى حيز التنفيذ وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

وبهذه المناسبة، قال آل خاجه.. " إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستكون بمثابة محرك رئيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستحقق عددا من المنافع الاقتصادية المتبادلة.

وستسهم اتفاقية التعاون الجمركي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطبيق القوانين الجمركية والتقييم الدقيق للجمارك وغيرها من الرسوم الضريبية على الصادرات والواردات، والمساعدة المتبادلة في منع الانتهاكات الجمركية والتحقيق فيها.

يشار إلى أنه في عام 2022 وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي، ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ يتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير.

أخبار ذات صلة
منح الزواج في الإمارات تناهز 5.9 مليار خلال 30 عاماً
جامعة زايد تطلق برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي
المصدر: وام
إسرائيل
الإمارات
الاقتصاد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©