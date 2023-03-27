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الاقتصادي

اعتماد حظر "محرك الاحتراق" رسمياً من قبل الاتحاد الأوروبي

مصنع بي أم دبليو في ألمانيا(أرشيفية)
27 مارس 2023 19:30

وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة رسميا على حظر جميع سيارات محركات الاحتراق الجديدة اعتبارا من عام 2035 ، حيث رفعت ألمانيا حق النقض مقابل إعفاءات تتعلق بالوقود الاصطناعي.

واعتبارا من عام 2035 ، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال لصالح السيارات الكهربائية بالكامل.

ويتم الآن وضع مشروع القانون على جدول الأعمال في اجتماع لوزير الطاقة الأوروبي لاعتماده رسميا يوم الثلاثاء،المقبل حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وهذا التغيير الجذري هو جزء من دفع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الجديدة تستثني مصنعي السيارات الخارقة من شرط التحول إلى اللون الأخضر ومع الاستثناء الجديد يمكن تسجيل بعض المركبات التي تحتوي على هذا النوع من محركات حرق الوقود بعد عام 2035 ، طالما أنها تستخدم وقودا محايدا لثاني أكسيد الكربون ، حسبما صرح وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ. 

ومن المحتمل أن ينطبق هذا الاستثناء فقط على سوق السلع الفاخرة ، بسبب ارتفاع أسعار الوقود الاصطناعي.

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المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
السيارات
الوقود
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