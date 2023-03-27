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الاقتصادي

«جي 42» تدرس طرح شركات أخرى في سوق أبوظبي

منصور المنصوري
27 مارس 2023 18:00

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة «بريسايت» - ايه أي هولدينغ بي ال سي، التابعة لمجموعة «جي 42»، إن إدراج الشركات التابعة لمجموعة «جي42» في سوق أبوظبي يُشكّل المرحلة الأحدث من مسيرة الشركات بما يسمح لهم بالمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على جذب المزيد من الاستثمارات، وتأمين قيمة مستدامة للمساهمين على الأجل الطويل.

وأضاف معاليه لـ«وام» على هامش حفل إدراج شركة «بريسايت» بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن «بريسايت» لديها خطة واعدة للتوسع الإقليمي والدولي وتوفير حلول مختلفة للعملاء حول العالم في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشركة منذ تأسيسها في 2020، نجحت في الجمع بين خبرات البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتمكين عملائها من اتخاذ قرارات مدروسة سواء في دولة الإمارات أو على المستوى العالمي.

وأوضح معاليه أن المستويات الاستثنائية لطلب المستثمرين على اكتتاب «بريسايت» تعكس مدى ثقتهم في الشركة على مواصلة مسار نموها المستمر، لافتا إلى أن هذا الإدراج يوفر فرصة استراتيجية مهمة للشركة من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو ومواصلة إحداث أثر إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع من خلال التحليلات الشاملة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد اكتتاب «بريسايت» ثاني طرح عام أولي من محفظة «G42»، بعد إدراج أسهم «بيانات» المتخصصة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في أكتوبر الماضي لتصبح أول شركة في قطاع التكنولوجيا يتم إدراجها في سوق أبوظبي.

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وجمع الطرح العام الأولي لأسهم «بريسايت» عائدات إجمالية بلغت 1.822 مليار درهم، بعد أن شهد الاكتتاب مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين.

من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول بمجموعة «جي 42» ل «وام»، إن المجموعة تدرس حالياً الشركات الأخرى التابعة لها المقرر إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة، بعد النجاح الكبير لإدراج «بيانات» و«بريسايت» التابعتين للمجموعة وسيتم خلال الفترة القادمة إعلان أسماء الشركات الأخرى.

وتشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية منذ العام الماضي، ويعد إدراج «بريسايت» الثاني في سوق أبوظبي خلال العام 2023 بعد أن تم إدراج «أدنوك للغاز» منتصف مارس الحالي، فيما من المتوقع إدراج «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي خلال شهر أبريل القادم.

واستقطبت أسواق الإمارات خلال 2022 طروحات جديدة شملت «ديوا» و«بروج» و«موانئ أبوظبي» و«سالك» و«إمباور» و«تيكوم» و«أمريكانا» و«برجيل» و«تعليم» و«بيانات» و«إي دي سي كوربوريشن»، استكمالا للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وضمت «فيرتيغلوب» وأدنوك للحفر«و»ألفا ظبي«، ومجموعة «ملتيبلاي».

المصدر: وام
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
جي 42
سوق أبوظبي للأوراق المالية
منصور المنصوري
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