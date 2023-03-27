مصنع «تويوتا» في التشيك يستأنف الإنتاج بكامل طاقته

أفاد المتحدث باسم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات في التشيك، توماس باروبيك، أن من المقرر أن يعود الإنتاج بمصنع الشركة إلى كامل طاقته بإنتاج أكثر من ألف سيارة في اليوم في أبريل، ومايو.

وذكرت تقارير محلية أن تويوتا كانت قد خفضت الإنتاج بحوالي 25 ألف سيارة بما يعادل حوالي 4 مليارات كرون تشيكي (181.7 مليون دولار) في فبراير ومارس بسبب نقص في المكونات. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء التشيكية «سي تي كيه»، نجحت وحدة الشركة في التشيك في تأمين أجزاء كافية من المكونات للشهرين المقبلين، لكنها لا تستبعد حدوث نقص آخر في المستقبل.