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مصنع «تويوتا» في التشيك يستأنف الإنتاج بكامل طاقته

«تويوتا» تتجاوز أزمة الرقائق
27 مارس 2023 17:33

أفاد المتحدث باسم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات في التشيك، توماس باروبيك، أن من المقرر أن يعود الإنتاج بمصنع الشركة إلى كامل طاقته بإنتاج أكثر من ألف سيارة في اليوم في أبريل، ومايو.

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وذكرت تقارير محلية أن تويوتا كانت قد خفضت الإنتاج بحوالي 25 ألف سيارة بما يعادل حوالي 4 مليارات كرون تشيكي (181.7 مليون دولار) في فبراير ومارس بسبب نقص في المكونات. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء التشيكية «سي تي كيه»، نجحت وحدة الشركة في التشيك في تأمين أجزاء كافية من المكونات للشهرين المقبلين، لكنها لا تستبعد حدوث نقص آخر في المستقبل. 

المصدر: وكالات
أشباه الموصلات
الرقائق الإلكترونية
التشيك
تويوتا
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