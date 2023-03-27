«الأهلي السعودي» يعين رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

عين البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في كريدي سويس قبل إنقاذ البنك السويسري في وقت سابق هذا الشهر، اليوم الاثنين رئيساً جديداً لمجلس الإدارة.

وقال البنك، في بيان للبورصة السعودية، إن الرئيس التنفيذي سعيد محمد الغامدي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، خلفاً لعمار الخضيري الذي استقال لظروف خاصة. وأضاف أن نائب الرئيس التنفيذي طلال أحمد الخريجي تولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. وتسري التعيينات الجديدة اعتباراً من اليوم الاثنين، وتأتي بعد أسبوعين تقريباً من قول الخضيري إن أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول لن يشتري المزيد من الأسهم في كريدي سويس لأسباب تنظيمية. واعتبرت هذه التصريحات حافزاً لمزيد من عمليات البيع المكثفة لأسهم البنك السويسري، وأدت إلى تفاقم أزمة الثقة في البنك الذي شهد بالفعل سحب العملاء لأكثر من 110 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. وإلى جانب التوترات العالمية في القطاع المصرفي وسعر السهم المنخفض بالفعل، ساهمت تعليقات الخضيري في خسارة كريدي سويس لخمس قيمته، مما أدى في النهاية إلى استحواذ منافسه المحلي يو.بي.إس عليه مقابل 3.2 مليار دولار.