«أدنوك للحفر» تستهدف مضاعفة الدخل إلى 4.4 مليار درهم بحلول 2024

سيد الحجار (أبوظبي) أكد عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أن مسار نمو الشركة يؤكد قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة صافي الدخل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) بحلول عام 2024، ما يجعل التدفقات النقدية الحرة المتاحة لتوزيعات الأرباح، ولعمليات الدمج والاستحواذ، قوية واستثنائية.

وقال الصيعري لـ «الاتحاد»: إن «أدنوك للحفر» تمتلك وتُشغل أسطول حفارات متعددة التخصصات يُعد واحداً من بين الأكبر في العالم، موضحاً أنه استناداً إلى برنامج الشركة لتسريع توسعة أسطولها، يبلغ إجمالي عدد الحفارات المملوكة لديها 142 حفارة بحلول عام 2024، والتي تلعب دوراً محورياً في تسريع تحقيق هدف زيادة إيراداتها.

وذكر أن الشركة بدأت عام 2022 تنفيذ خطة قوية لتوسعة أسطولها الذي شهد إضافة 16 منصة حفر جديدة وصل معها إجمالي عدد الحفارات المملوكة للشركة 115 منصة مع نهاية العام.

وأكد أنه مع تشغيل المنصات الجديدة تدريجياً، ستزيد الإيرادات والأرباح بشكل مباشر.

عبدالرحمن الصيعري

زيادة الأرباح

وحققت «أدنوك للحفر» خلال عام 2022 صافي أرباح استثنائي وصل إلى 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33%.

وقال الصيعري: ساهمت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الشركة وركزت فيها على توسعة أسطولها وتعزيز نطاق ما تقدمه من خدمات، إضافة إلى الإدارة الفعالة للتكاليف في تحقيق هذا الأداء المالي القوي، كما أسهم برنامج الشركة القوي لتوسعة أسطولها خلال عام 2022 في تعزيز نمو الشركة من خلال إضافة أكبر عدد من الحفارات وتشغيلها، وتمتلك الشركة، إضافة إلى هذا، العديد من خطط النمو والتوسع التي تعتزم تنفيذها خلال عام 2023 وما بعده.

وأوضح أن خدمات حقول النفط، التي واصلت نموها خلال عام 2022، أسهمت في تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.49 مليار درهم (405 ملايين دولار).

يذكر أن ما يقرب من نصف الآبار التي تُسلمها الشركة لعملائها يتم حفرها وتهيئتها وفقاً لخدمات الحفر المتكاملة، والتي تمكنهم من تحقيق أكبر قيمة ممكنة من كل بئر.



استمرار النمو

وعن توقعاته لأداء الشركة في عام 2023، قال الصيعري: تُواصل «أدنوك للحفر» مسيرة نُموها القوية التي تؤهلها لتحقيق عام استثنائي آخر، مستفيدةً في ذلك من موقعها بوصفها عامل تمكين رئيس في تنفيذ خطة «أدنوك» الاستراتيجية لتسريع هدف رفع السعة الإنتاجية قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات، مما سينعكس إيجاباً على إيراداتها وعوائد المساهمين.

وأضاف: من المتوقع أن تحقق الشركة نمواً في الإيرادات على المدى القصير بنسبة تصل إلى 20% سنوياً، كما أن الشركة تطمح خلال العامين المقبلين إلى مضاعفة صافي دخلها، واستناداً إلى مبادرات رفع الكفاءة وإدارة التكلفة التي تعمل الشركة على تطبيقها، سيرتفع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 46% إلى حوالي 50%، وهي نسبة غير مسبوقة في قطاع أعمال الحفر.

ووقعت «أدنوك للحفر» الشهر الحالي اتفاقية لشراء 10 حفارات برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة بقيمة 925.62 مليون درهم (252 مليون دولار)، حيث تدخل منصات الحفر الجديدة الخدمة تدريجياً ضمن أسطول الشركة ابتداءً من الربع الأخير من هذا العام، وتظهر مساهمتها في زيادة الإيرادات والأرباح قبل خصم الضريبة والفائدة والاستهلاك والإطفاء اعتباراً من عام 2024، فيما سيظهر أثر مساهمتها السنوية في نتائج عام 2025 بأكمله.

وعملت «أدنوك للحفر»، استناداً إلى خطة «أدنوك» الاستراتيجية لتسريع هدف رفع السعة الإنتاجية، على تحديث توجيهاتها الاستشرافية، والتي تشهد زيادة عدد الحفارات التي تمتلكها الشركة إلى 142 منصة حفر بحلول عام 2024 عوضاً عن الـ 127 منصة حفر التي كانت مستهدفة بحلول نهاية عام 2030 حسب التوجيهات الاستشرافية وقت الاكتتاب العام الأولي للشركة.



توزيعات الأرباح

وفيما يتعلق بسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، قال الصيعري: «تعتمد «أدنوك للحفر» سياسة تصاعدية رائدة لتوزيعات الأرباح تعكس تدفقاتها النقدية القوية، ونتوقع أن تشهد هذه التوزيعات نمواً سنوياً بنسبة لا تقل عن 5%، بما يتماشى مع سياسات توزيعات الأرباح لكل سهم على امتداد السنوات الأربع (2023-2026)». وذكر أنه بعد مرور أول عام على الطرح العام الأولي للشركة، تمكنت «أدنوك للحفر» من تحقيق عوائد للمساهمين بإجمالي أرباح بلغت 2.5 مليار درهم (682.5 مليون دولار) عن عام 2022.

واستناداً إلى برنامج تسريع توسعة أسطول الشركة والعوائد المستقرة التي تحققها، توفر الميزانية العمومية القوية لشركة «أدنوك للحفر» مرونة مالية كافية لتحقيق قيمة استثنائية تجمع بين تحقيق النمو وعائدات لتوزيعات الأرباح.

وقال الصيعري: استناداً إلى العقود طويلة الأجل والتدفقات النقدية المضمونة على المدى الطويل التي تمكن «أدنوك للحفر» من تحقيق أرباح وتدفقات نقدية استثنائية وتوفر لها الحماية من تقلبات السوق، فإن الشركة تتيح فرصاً استثمارية فريدة من نوعها.

90 % نسبة التوطين بالمناصب القيادية

أوضح عبدالرحمن الصيعري أن 90% من المناصب القيادية التشغيلية في «أدنوك للحفر» يشغلها مواطنون.

وقال: تفخر «أدنوك للحفر» بمركز التدريب على الحفر التابع لها الذي تأسس عام 2016، والذي يقوم بإعداد قوى عاملة متميزة لمسارات مهنية واعدة في قطاع عمليات الحفر، حيث تخرج في هذا المركز أكثر من ألف مواطن متخصص في مجالات أعمال الحفر.

وأضاف: تؤكد جميع برامج التدريب التي يقدمها المركز على أهمية التطوير والتحسين المهني المستمر الذي يشمل جوانب الكفاءة العملية والإجرائية والشخصية التي تتضمن بدورها معايير الصحة والسلامة والبيئة، والمهارات الفنية، والسلوكية، والقيادية، والأعمال.

وفيما يتعلق بمعايير الشركة الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، قال الصيعري: تأتي سلامة موظفي الشركة على رأس قائمة أولويات «أدنوك للحفر»، والتزام الشركة بميثاق أدنوك 100% صحة وسلامة وبيئة نابع من مسؤوليتها تجاه الموظفين والمجتمع وحرصها على الحفاظ على البيئة.

وأضاف: رغم ما ينطوي عليه قطاع عمليات الحفر من مخاطر، تبقى بيئة العمل الآمنة ورعاية القوى العاملة، بالنسبة للشركة، أمراً مركزياً ضمن استراتيجية «أدنوك للحفر».