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«فيرست سيتيزنز» يوافق على شراء بنك سيليكون فالي المنهار

المقر الرئيسي لبنك سيليكون فالي في سانتا كلارا ، كاليفورنيا
27 مارس 2023 16:52

 قال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز اليوم الاثنين إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

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وفي بيان منفصل، ذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التي سيطرت على سيليكون فالي هذا الشهر أنها حصلت على حقوق تقدير الأسهم في فيرست سيتيزنز بقيمة محتملة تصل إلى 500 مليون دولار كجزء من الصفقة. وقال فيرست سيتيزنز إن الصفقة تهدف للحفاظ على مركزه المالي القوي، وإن الشركة الجديدة ستظل قادرة على مواجهة المشكلات وتملك محفظة قروض متنوعة وقاعدة ودائع. وبموجب الصفقة ستستحوذ شركة فيرست سيتيزنز بنك آند ترست على أصول لسيليكون فالي قيمتها 110 مليارات دولار وودائع بقيمة 56 ملياراً وقروض بقيمة 72 مليار دولار. وبدءاً من اليوم الاثنين سيبدأ 17 فرعاً كانت تتبع بنك سيليكون فالي من قبل في العمل كوحدة تابعة لبنك فيرست سيتيزنز. يمتلك فيرست سيتيزنز نحو 109 مليارات دولار من الأصول وتبلغ إجمالي ودائعه 89.4 مليار دولار.

المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
البنوك الأميركية
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