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الأسهم الأوروبية في دائرة المكاسب بمستهل الأسبوع

الأسهم الأوروبية في دائرة المكاسب بمستهل الأسبوع
27 مارس 2023 16:47

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم.
وبحلول الساعة 04:01 مساءً بتوقيت الإمارات، نما مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.23 في المائة أو ما يعادل 5.4 نقطة ليصل عند مستوى 445.51 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.27 في المائة أو ما يوازي 190.3 نقطة ليصل إلى 15146.58 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 76.3 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة ليصل إلى 7091.44 نقطة.

ونما مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.98 في المائة ما يعادل 40.55 نقطة ليبلغ مستوى 4171.17 نقطة، فيما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.84 في المائة أو ما يوازي 62 نقطة ليبلغ مستوى 7467.57 نقطة.

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المصدر: وام
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