يونايتد إيرلاينز تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين دبي ونيويورك
يونايتد إيرلاينز تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين دبي ونيويورك
27 مارس 2023 16:23
أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية عن إطلاق أولى رحلاتها اليومية المباشرة بين مطار نيوارك في مدينة نيويورك الأميركية ومطار دبي الدولي /DXB/ لتستأنف بذلك خدماتها مع دبي بعد توقفها في عام 2016.
وتعد "يونايتد إيرلاينز" شركة الطيران الأميركية الأولى التي تشغل رحلات مباشرة بين دبي والولايات المتحدة دون توقف فضلا عن تشغيلها العديد من الرحلات إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار اتفاقية الشراكة التاريخية التي تجمع "يونايتد إيرلاينز" و"طيران الإمارات" والتي تم الإعلان عنها في عام 2022 بهدف توسيع شبكتيهما وتمكين عملائهما من الوصول بسهولة إلى مئات الوجهات الجديدة داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
سيتمكن المسافرون القادمون من الولايات المتحدة إلى دبي من الاستفادة من خدمات السفر التي تقدمها "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" إلى أكثر من 100 مدينة مختلفة الأمر الذي يتيح الوصول إلى العديد من الوجهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط في حين يتمكن المسافرون المتجهون من دبي إلى نيويورك من الاستفادة من رحلات الربط التي تشغلها "يونايتد" للربط بين أكثر من 80 وجهة عبر الأمريكيتين.وبموجب الاتفاقية المبرمة بين "طيران الإمارات" و"يونايتد" سيتمكن أعضاء برنامج الولاء في كلا الشركتين من الاستفادة من العديد من العروض والمزايا الإضافية للحصول على المكافآت.
إذ سيتمكن أعضاء برنامج "يونايتد مايليج بلاس" الذين يسافرون على رحلة يونايتد من نيويورك نيوارك إلى دبي من كسب وإنفاق الأميال عند حجز تذاكرهم لعدد من الوجهات المختارة لطيران الإمارات في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا.
وقال باتريك كوايل نائب الرئيس الأول للتعاون والشراكات الدولية في شركة يونايتد إيرلاينز"إننا نلتزم في يونايتد إيرلاينز بمواصلة جهودنا نحو توسيع شبكتنا العالمية والارتقاء بتجربة مسافرينا عبر تسهيل وصولهم إلى مختلف الوجهات حول العالم وتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وفق أعلى المستويات ومن خلال إطلاق خدمة الرحلات المباشرة الجديدة بين نيويورك/نيوارك ودبي وشراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات وفلاي دبي سيتمكن مسافرينا من الوصول إلى دبي بكل سهولة ويسر فضلا عن الاستمتاع بتجربة السفر إلى المئات من الوجهات التي يقدمها شركاؤنا في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا".
وأعرب ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي عن سعادته بعودة يونايتد إيرلاينز إلى مطار دبي الدولي /DXB/ وإطلاق رحلاتها اليومية المباشرة بين نيويورك ودبي إذ تسهم هذه الخدمة في ربط المطار بالعديد من الوجهات في الولايات المتحدة كما تعد خطوة إضافية ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز شبكة الوجهات لضيوفنا المسافرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وذلك انطلاقا من مكانتنا كمركز عالمي رائد.
ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع يونايتد لتقديم تجربة سلسة لمئات الآلاف من المسافرين كل عام مع تزويدهم بمزيد من التجارب وخيارات السفر ". وأوضح شون ميرفي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في دولة الإمارات أن الخط المباشر الجديد بين نيويورك/ نيوارك ودبي سيسهم في نقل آلاف المستثمرين ورجال الأعمال والزوار والبضائع والعائلات باعتباره حلقة الوصل بين اثنين من أبرز المراكز الدولية للتجارة العالمية الأمر الذي يزيد من تعميق وتوسيع الروابط بين البلدين.
لذا نهنئ شركة يونايتد إيرلاينز على هذا الإنجاز المهم. وذكر عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن خدمة الرحلات المباشرة التي أطلقتها يونايتد إيرلاينز ستسهم في جذب واستقطاب المزيد من الزوار القادمين إلى دبي من الولايات المتحدة سواء بغرض السياحة أو العمل ما يمثل فرصا متميزة للنمو وتنشيط الحركة السياحية مع أبرز الأسواق العالمية مثل أميركا الشمالية.
ويوضح المسار الجديد من دبي إلى نيويورك/نيوارك مكانة يونايتد الريادية عبر المحيط الأطلسي بين شركات الطيران الأمريكية إذ تضم قائمة رحلاتها الصيفية لعام 2023 كل من دبي إلى مالقة وإسبانيا وستوكهولم والسويد وثماني رحلات أخرى إلى بعض الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا روما نابولي وباريس وبرشلونة ولندن وإدنبرة وبرلين وشانون.