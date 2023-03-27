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الاقتصادي

سعيد القرقاوي نائباً لرئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

سعيد القرقاوي نائباً لرئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
27 مارس 2023 15:56

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعيين سعيد القرقاوي نائباً لرئيس الغرفة.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الكوادر الوطنية الشابة تمثل ركيزة في تحقيق الرؤى التطويرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لبناء مستقبل دبي، والوصول بدبي إلى المراكز الأولى في مختلف المجالات الحيوية بما يعود بالخير على أفراد المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي يتطلب الاعتماد على الكفاءات الشابة التي تتمتع بخبرات ومؤهلات تمكنها من التعامل مع مختلف التحديات المستقبلية، من خلال توظيف مختلف أدوات المستقبل، وتبني فكر إبداعي لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات ومضاعفة الجهود للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية ودعم نمو القطاعات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، بما يحفز تنفيذ الخطط التي تدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة وعاصمة للاقتصاد الرقمي.

ويُعدُّ سعيد القرقاوي من الكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في علوم المستقبل، وشغل سابقاً منصب مدير أكاديمية دبي للمستقبل، وقاد مشاريع رائدة فيها، من أهمها مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرة المبرمج العالمي، واكتسب خبرة كبيرة خلال عمله في مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن فريق المخططين الاستراتيجيين لمشروع "مسبار الأمل" وعمل مديراً لبرنامج المريخ 2117، وهو خريج جامعة «إيسترن متشيغان» الأميركية.

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المصدر: وام
سعيد القرقاوي
غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
عمر بن سلطان العلماء
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