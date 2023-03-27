القمة العالمية لطاقة المستقبل تطلق «بودكاست رؤى طاقة المستقبل»

أطلقت القمة العالمية لطاقة المستقبل، بودكاست شهري جديد بعنوان «رؤى طاقة المستقبل»، يسلّط الضوء على آراء الخبراء حول القضايا العالمية الملحة التي ترسم ملامح قطاع الطاقة وتحولاته المتسارعة في جميع أنحاء العالم.

ويُبث البرنامج الجديد على منصات جوجل بودكاست وسبوتيفاي وآبل بودكاست، ويتألف من حلقات تمتد كل منها لثلاثين دقيقة وتستقبل ضيوفاً بارزين من خبراء الطاقة وصنّاع السياسات وقادة الفكر ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتسعى القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى إثراء البودكاست ليصبح مرجعاً رائداً حول قطاع الطاقة في المنطقة، ويخوض في مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بمجالات الطاقة المتجددة والاستدامة. ونجح بودكاست رؤى طاقة المستقبل، بعد أسبوع واحد من إطلاقه، في حجز مكانته ضمن أكثر 25% من برامج البث الصوتي تنزيلاً على مستوى المنطقة، مما يعزز الطلب على برامج البث الصوتي عالية الجودة، ويتيح تعويض النقص الموجود في هذا النوع من المحتوى ضمن القطاع.

ويركز البرنامج في الحلقات الثلاث الأولى على قطاع الهيدروجين الأخضر بشكل تفصيلي، حيث تستضيف الحلقة الأولى آلان تشاو، مدير أعمال الطاقة الجديدة لدى كامينز في أفريقيا والشرق الأوسط، ودان فيلدمان، الشريك لدى شركة كينج آند سبالدينج للمحاماة في أبوظبي، وكريس سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميلد إنرجي، المزود الرائد لحلول الهيدروجين الأخضر. ويُناقش ضيوف الحلقة أبرز الفرص المتاحة أمام المبتكرين في قطاع الطاقة النظيفة، مع النظر في جهود البحث والتطوير اللازمة لدعم تحسين الخلايا الكهروضوئية والمحللات الكهربائية، وغيرها من التقنيات التي من شأنها تسريع نمو قطاع الهيدروجين.

وتستضيف الحلقة الثانية من البرنامج فرانك ووترز، نائب الرئيس الأول لشؤون الطاقة الجديدة لدى ريلاينس إنترناشيونال، وإيمانويل بيانكو، الرئيس التنفيذي لبرنامج السياسات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والدكتور جيهان كانجا، الرئيس التنفيذي لشركة روكس إنرجي، الشركة الناشئة في مجال المواد المتقدمة. ويبحث الضيوف في إمكانية تحديد البنى التحتية والشراكات والمبادرات الحكومية التي تحتاجها منطقة الخليج لتعزيز تجارة تصدير الهيدروجين النظيف، إلى جانب الدور المحتمل للشركات الناشئة في تطوير السوق.

وتركز الحلقة الأخيرة، ضمن ثلاثية الهيدروجين الأخضر في البرنامج، على تمويل الجهود المتنامية لتطوير القطاع من خلال تحديد الخطوات اللازمة لاستقطاب 1.2 تريليون دولار من الاستثمارات العامة والخاصة، التي يتوجب تأمينها خلال العقد الجاري لضمان تحقيق أهداف الحياد المناخي على مستوى العالم بحلول عام 2050. وتستضيف الحلقة أدريان دورميسون من فورسايت جروب، الشركة القائمة على الاستدامة والمختصة في إدارة الاستثمارات في الأصول البديلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجوستو أليخاندرو ألجابا، مدير تمويل البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك إتش إس بي سي، وكلاود موري، مدير قطاع الهيدروجين والطاقة الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى وود ماكنزي، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والأبحاث. ويبحث الخبراء خلال الحلقة في أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز جاذبية الهيدروجين الأخضر وإيجاد وسائل جديدة لجمع التمويل. كما تسلط الجلسة النقاشية الضوء على الدول الرائدة في استثمارات الهيدروجين الأخضر والدروس المستفادة من تجاربها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط المسؤولة عن تنظيم القمة: «قدمت القمة العالمية لطاقة المستقبل رصيداً فكرياً هائلاً من خلال جلساتها النقاشية العديدة في يناير الماضي، لذا يسرنا إطلاق برنامج البودكاست الجديد الذي يتيح لقطاع الطاقة والاستدامة مواكبة الاتجاهات المؤثرة على مختلف أنشطة القطاع وعلى سبل العيش والعمل. وتضمن هذه المبادرة حفاظ القمة العالمية لطاقة المستقبل على مكانتها الرائدة بوصفها دافعاً رئيسياً لمساعي التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب كونها منصة محورية للتبادل المعرفي تشهد دعماً واسعاً من أبرز الخبراء والمؤثرين والمبتكرين في القطاع».

وتنطلق فعاليات الدورة المقبلة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها شركة مصدر، بين 16-18 أبريل 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).